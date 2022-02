Κοινωνία

Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος: ο νέος εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα

Ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος νέος εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Το βιογραφικό του.

Ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος διορίστηκε από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκπρόσωπος και διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου στην Αθήνα.

Ο νέος εκπρόσωπος διαδέχεται τον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιο, ο οποίος παραιτήθηκε τον προηγούμενο μήνα από τη θέση αυτή.

Βιογραφικό του Μητροπολίτη Λαοδικείας

Ο Θεοδώρητος Πολυζωγόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Σπούδασε Θεολογία και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διάκονος χειροτονήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1972 και πρεσβύτερος στις 17 Σεπτεμβρίου 1972. Υπηρέτησε επί 21 έτη ως καθηγητής της Φιλοσοφίας και της Χριστιανικής Ηθικής στο Κολέγιο Αθηνών. Το 1979 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Στις 18 Μαρτίου 2000 χειροτονήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τιτουλάριος επίσκοπος Ναζιανζού, βοηθός επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Τη χειροτονία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Λαοδικείας Ιάκωβο και Σεβαστείας Δημήτριο. Διετέλεσε επί δεκαετία αρχιερατικώς προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Λονδίνου. Το 2009 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου συνέχισε τη διακονία του ως Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου.

Στις 29 Αυγούστου 2018 εξελέγη τιτουλάριος εν τιμητική ενεργεία Μητροπολίτης Λαοδικείας έχοντας συνυποψηφίους τους επισκόπους Τροπαίου Αθανάσιο και Αμορίου Νικηφόρο.

