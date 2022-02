Κοινωνία

Πειραιάς: Φωτιά σε ξυλουργείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία, εκδηλώθηκε σε ξυλουργείο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 103 στον Πειραιά.

Μέχρι στιγμής από τη φωτιά δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποια παρακείμενα κτίρια ενώ στην κατάσβεσή της επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε ξυλουργείο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά. ??Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 11,

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Θεοδωρικάκος: Εμπλέκεται κι άλλο πρόσωπο

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)

Κόρινθος: Γέμισε νεκρά ψάρια το λιμάνι (βίντεο)