Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για διαρροή στοιχείων της δικογραφίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθεί το αδίκημα της παραβίασης δικαστικού απορρήτου.



Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τη διαρροή υλικού -προανακριτικού και ανακριτικού- από την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ζήτησε από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια έρευνας, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το αδίκημα της παραβίασης δικαστικού απορρήτου.

Το συγκεκριμένο υλικό -κατά πληροφορίες- αφορά τις προανακριτικές καταθέσεις που έδωσαν οι φίλοι του 19χρονου, την απολογία ενώπιον της ανακρίτριας του 23χρονου (πρώτου συλληφθέντα), αλλά και μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυξ Λαξ: Η ανακοίνωση για τον ντράμερ που κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκου

Ναρκωτικό DMT: γυναίκα έκανε... εξαγωγές ως “ελιξήριο ομορφιάς”! (εικόνες)

Δολοφονία Άλκη: Ο 20χρονος Αλβανός αρνείται την συμμετοχή του στο έγκλημα