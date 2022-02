Αθλητικά

Αγία Πετρούπολη - Σάκκαρη: “Αέρα” στα ημιτελικά (βίντεο)

Με φανταστική εμφάνιση στους «4» στην Αγία Πετρούπολη η Ελληνίδα τενίστρια.

Ενα σετ «μαραθώνιος» κι ένα που εξελίχθηκε σχεδόν σε... υγιεινό περίπατο, έστειλαν τη Μαρία Σάκκαρη στα ημιτελικά του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης. Η Ελληνίδα τενίστρια, που είναι Νο 1 στο ταμπλό, επικράτησε στον προημιτελικό της Βελγίδας Ελίζ Μέρτενς (Νο 26 στον κόσμο) με 7-6, 6-2 και εξασφάλισε το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης. Τελευταίο εμπόδιο πριν τον τέταρτο τελικό της καριέρας της σε τουρνουά της WTA θα είναι αύριο η Ρουμάνα Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου (Νο 56 στον κόσμο), η οποία νωρίτερα νίκησε την Τσέχα Τερέζα Μαρτίντσοβα 6-4, 6-2.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ, διάρκειας μίας ώρας και 16 λεπτών. Η Σάκκαρη δεν βρήκε αρχικά ρυθμό στο σερβίς της και βρέθηκε να χάνει 4-2, αλλά επέστρεψε δυναμικά, πήρε τρία συνεχόμενα γκέιμ και στο 5-4 είχε δύο σετ μπολ. Η Μέρτενς αντέδρασε και, όχι απλώς έμεινε «ζωντανή», αλλά έκανε και break για να προηγηθεί 6-5. Η Ελληνίδα τενίστρια όμως «απάντησε» (μετά από δύο χαμένα break points) και έστειλε το σετ στο τάι-μπρέικ. Η Βελγίδα προηγήθηκε 6-4 και 7-6, αλλά η Σάκκαρη έσωσε τρία σετ μπολ και με δύο λάθη της αντιπάλου της έφτασε στο 9-7 και στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 7-6. Κάπου εκεί ο ψυχολογικός παράγοντας «έγειρε την πλάστιγγα» προς την πλευρά της Σάκκαρη, καθώς η Μέρτενς έκανε πάρα πολλά λάθη (μεταξύ αυτών έξι double-fault στα τρία πρώτα γκέιμ που σέρβιρε!) και η 26χρονη πρωταθλήτριά μας προηγήθηκε 5-0. Η Βελγίδα αντέδρασε, μείωσε σε 5-2 και είχε τέσσερα break points στο όγδοο γκέιμ, όμως τελικά η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε στο 6-2.

