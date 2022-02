Life

Αγίου Βαλεντίνου - Μετρό: Η έκπληξη που περιμένει τους επιβάτες

Η αγάπη και ο έρωτας "ταξιδεύουν" στο Μετρό την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Μια ευχάριστη, μελωδική έκπληξη επιφυλάσσουν στους επιβάτες των μέσων σταθερής τροχιάς ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, η ΣΤΑ.ΣΥ. και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Στο σταθμό «Μοναστηράκι», στις 12 το μεσημέρι, οι διερχόμενοι επιβάτες των Γραμμών 1 και 3 του Μετρό, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια συναυλία αφιερωμένη στη γιορτή του έρωτα και της αγάπης.

Οι καταξιωμένοι μουσικοί του Τρίο Diapason της Κ.Ο.Α., Νίκος Μάνδυλας (βιολί), Βάνια Παπαδημητρίου (βιολοντσέλο) και Πόπη Μαλαπάνη (πιάνο) θα ερμηνεύσουν δημοφιλείς συνθέσεις του αξεπέραστου τάνγκο, έργα των Κάρλος Γκουασταβίνο, Κάρλος Γαρδέλ και 'Αστορ Πιατσόλα. Η πρόσκληση, όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ είναι ανοιχτή και απευθύνεται προς όλους τους ερωτευμένους με τη μουσική.

