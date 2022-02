Πολιτική

Τσίπρας για κυβέρνηση: διαχειριστές της συμφοράς

Με τους αγρότες της Αργολίδας συνομίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της ακρίβειας και όχι μόνο, μετέφεραν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα οι αγρότες με τους οποίους συνομίλησε κατά την περιοδεία του στο νόμο Αργολίδας, κάνοντας λόγο για «απελπιστική κατάσταση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετούς από τους αγρότες της Αργολίδας, ενώ σύμφωνα με πηγές του κόμματος, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε και με μια μαζική αυθόρμητη συγκέντρωση κατοίκων και παραγωγών που με την είδηση της άφιξης του Αλέξη Τσίπρα στην περιοχή τους έσπευσαν να τον ακούσουν και να συζητήσουν μαζί του τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην σύντομη παρέμβαση του προς τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας που είχαν συγκεντρωθεί «τα προβλήματα είναι εκρηκτικά και αυτό που διακυβεύεται δεν είναι το κέρδος της παραγωγής αλλά η ίδια η βιωσιμότητα των καλλιεργειών και των παραγωγών μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων».

«Το ίδιο υπαρξιακό πρόβλημα αισθάνεται κάθε νοικοκυριό, μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες, μισθωτοί , συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και αγρότες» σημείωσε και τόνισε ότι «η ακρίβεια έχει πάρει διαστάσεις εκρηκτικές και σαρώνουν το εισόδημα».

Το βασικό ερώτημα όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι αν έχουν «συναίσθηση» της πραγματικότητας αυτοί που μας κυβερνάνε. «Έχει συναίσθηση ο κ. Μητσοτάκης ότι πέρα από το να κάνει συμφωνίες και deal με την δημόσια περιουσία, πέρα από το να φροντίζει να ελαφρύνει τους έχοντες, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν έχουν την δυνατότητα να επιβιώσουν».

«Αποδείχθηκαν διαχειριστές της συμφοράς» είπε ο Αλέξης Τσίπρας όχι μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Από την πλευρά τους οι αγρότες που συνομίλησαν με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσαν πως από την μια πλευρά έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσβάσταχτες αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα και από την άλλη τις πιέσεις των μεσαζόντων που ρίχνουν συνεχώς τις τιμές αγοράς των προϊόντων τους.

«Η κατάσταση είναι απελπιστική. Μειωμένη παραγωγή στα πρώιμα πορτοκάλια και η τιμή που πουλάμε είναι 40% κάτω» είπε ένας αγρότης και παρουσίασε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον λογαριασμό του ρεύματος που ήρθε στα 1.747 ευρώ. Όπως εξήγησε, το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στην κατανάλωση που έκανε για 4 μόλις ημέρες που χρειάστηκε να βάλει μπροστά τους ανεμομείκτες προκειμένου να μην καταστραφούν οι καλλιέργειές τους από τον παγετό.

Όπως εξήγησε, από τα 1.747 ευρώ τα 1.377 ήταν η ρήτρα αναπροσαρμογής και όλα αυτά όταν πέρσι οι λογαριασμοί του ρεύματος τους έρχονταν μόλις στα 200 και στα 300 ευρώ. Φέτος, όπως είπε, επειδή γνώριζαν ότι θα ήταν αυξημένες οι τιμές του ρεύματος δεν έβαλαν σε λειτουργία τους ανεμομείκτες όλο το βράδυ αλλά περίμεναν να πάει 2 τα ξημερώματα για να έχουν μειωμένη κατανάλωση.

Την παραγωγή όμως των πορτοκαλιών δεν κατάφεραν να την κρατήσουν, γιατί τους έγινε και διακοπή ρεύματος τις κρίσιμες ώρες με αποτέλεσμα να καταστραφούν, όπως είπαν. Οι παραγωγοί μίλησαν στον Αλέξη Τσίπρα και για τις πιέσεις που δέχονται από τους μεσάζοντες και τους εξαγωγείς, που μέσα σε αυτό το κλίμα πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω, ενώ οι καταναλωτές δεν κερδίζουν αντίστοιχα.

Μόνο στις λαϊκές αγορές, όπως υπογράμμισαν οι καταναλωτές, μπορούν να προμηθευτούν καλά προϊόντα με χαμηλές τιμές. Οι αγρότες έθεσαν και το θέμα των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ που καθυστερούν και τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν λόγω και της κλιματικής κρίσης.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να προχωρήσει στην απομείωση του ενεργειακού κόστους γιατί τίθεται πλέον θέμα βιωσιμότητας των καλλιεργητών.

Επιπλέον τόνισε πόσο σημαντική μεταρρύθμιση ήταν οι ενεργειακές κοινότητες και πόσο θα βοηθούσε τώρα η δυνατότητα των αγροτών να παράγουν την ενέργεια που θα καταναλώνουν. Όμως, όπως επισήμανε και αυτή η μεταρρύθμιση έμεινε πίσω.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε και το θέμα της αναπτυξιακής τράπεζας, του θεσμού που θα μπορούσε να δώσει ρευστότητα στους αγρότες με μικρά επιτόκια και ευκολίες αποπληρωμής.

Οικονόμου: Η κυβέρνηση έχει λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στήριξης για το αγροτικό εισόδημα

Δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για τις τοποθετήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Αργολίδα

Παρά το δυσχερέστατο διεθνές περιβάλλον και τις αλλεπάλληλες κρίσεις, η Κυβέρνηση έχει ήδη λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει σειρά έμπρακτων μέτρων για να στηρίξει το αγροτικό εισόδημα και να διευκολύνει τον πρωτογενή τομέα. Ενδεικτικά:

•Μέσω του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής και των λοιπών μέτρων COVID, έχουν δοθεί περί τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 195 εκατ. έχουν διατεθεί μέσω του ΥΠΑΑΤ για τη στοχευμένη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων από την πανδημία.

• Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε νέους αγρότες, αγρότες-μέλη συνεταιριστικών σχημάτων και την συμβολαιακή γεωργία για το 2022.

• Κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021 και κάλυψη σημαντικού μέρους της αύξησης στο ρεύμα για τους αγρότες για από εδώ και πέρα.

•Μόνιμη μείωση ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6%.

•Μόνιμη μείωση ΦΠΑ ζωοτροφών από το 13% στο 6%, από 1η Οκτωβρίου 2021.

•Ταχύτερες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο.

• Εκτεταμένοι έλεγχοι για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων προϊόντων και της νοθείας στα τρόφιμα.

Καταλαβαίνουμε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι και πιστεύουμε στην αξία της πρωτογενούς παραγωγής. Για αυτό την ώρα που ο κ Τσίπρας επαναλαμβάνει μονότονα τα χιλιοειπωμένα του κλισέ για εκλογές, διαπλοκή και συμφέροντα των ισχυρών εμείς αποδεικνύουμε το σεβασμό μας στον αγροτικό κόσμο τόσο λέγοντας την αλήθεια όσο και με πράξεις που παράγουν αποτέλεσμα.

