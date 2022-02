Τοπικά Νέα

Αντιπεριφερειάρχης Χανίων για γηροκομείο: γιατί δεν έχει σφραγιστεί ακόμη

Όλα όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων στον ΑΝΤ1 για το γηροκομείο-κολαστήριο.

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις σχετικά με το γηροκομείο-κολαστήριο στα Χανιά.

Στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε σχετικά με το θέμα ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής.

Όπως αποκάλυψε, "από το 2009 μέχρι το 2011 έγιναν απανωτές καταγγελίες να σφραγιστεί το γηροκομείο καθώς δεν είχε άδεια λειτουργίας και πυρασφάλεια επομένως δεν έγινε το παραμικρό. Μετά πήρε προσωρινή άδεια λειτουργίας και μετά μόνιμη και ακόμη μετά από αυτό που συνέβη λειτουργεί."

Ο αντιπεριφερειάρχης, αναφέρθηκε και στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη δομή: "Από την αναφορά που έλαβα χτες οι συνθήκες είναι υποφερτές όμως δεν υπάρχει υπεύθυνος αφού είναι προφυλακισμένοι οι ιδιοκτήτες. Και να πάρουμε απόφαση να τη σφραγίσουμε τη μονάδα τι θα γίνουν οι τρόφιμοι. Έχουμε μιλήσει με την αστυνομία για την εκκένωση της δομής."

Τόνισε ακόμη πως μπορούν με δικαστική εντολή να κλείσουν τη δομή και να ειδοποιήσουν τους οικείους των ηλικιωμένων να αναλάβουν τους συγγενείς που έχουν στη δομή.

Όσον αφορά για τους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία στην υπόθεση είπε ότι έχει ακούσει όμως δεν έχει ακούσει για ποιον λόγο βρίσκονται στη δικογραφία.

Τέλος ανέφερε: "Τον τελευταίο καιρό είχαμε “πέσει” πάνω από τη δομή και έτσι όσο παρήγορο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο δεν υπήρξαν περιστατικά όπως αυτά που ακούγονταν στο παρελθόν."





