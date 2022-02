Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται

Μέσω του ΑΝΤ1 η δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τις τουρκικές προκλήσεις.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Υπέρ της κυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου τάχθηκε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαντώντας στις απειλές της Άγκυρας όπου δια στόματος του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου απείλησε ευθέως πως, αν η Ελλάδα δεν αλλάξει στάση, τότε ανοίγει η συζήτηση για αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους.

Με γραπτή του δήλωση στο ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε

«Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται"».

