Αιγαίο: κρεσέντο προκλήσεων με δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις

Συνεχίζουν την προκλητική στάση οι Τούρκοι με νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Συνεχίζει το κρεσέντο προκλητικότητας η Άγκυρα, με δεκάδες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου πάνω από το Αιγαίο, τόσο με UAV όσο και μαχητικά αεροσκάφη.

Η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε 38 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σε έντεκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Συγκεκριμένα, πάνω από το Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν 13 τουρκικά F-16 - δύο εκ των οποίων ήταν οπλισμένα - ένα ελικόπτερο και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τα οποία πραγματοποίησαν τις 30 από τις 38 παραβιάσεις του ελληνικού εανέριου χώρου.

Σε μια περίπτωση μάλιστα η παράνομη δραστηριότητα των τουρκικών μαχητικών εξελίχθηκε σε εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής.

Τα τουρκικά αεροσκάφη όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

