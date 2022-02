Αθλητικά

Πέθανε ο Δημήτρης Λαβούτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του Δημήτρη Λαβούτα.

Θλίψη επικρατεί στην οικογένεια των Ερυθρόλευκων καθώς ο βετεράνος ποδοσφαιριστής Δημήτρης Λαβούτας έφυγε από τη ζωή.

Ο Σύνδεσμος Βετεράνων του Ολυμπιακού έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση για τον βετεράνο των Πειραιωτών και ένα από τα ιδρυτικά του μέλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού Πειραιώς με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και ενός από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Δημήτρη Λαβούτα και απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Ο Σύνδεσμος θα παραστεί και θα καταθέσει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία του σπουδαίου βετεράνου ποδοσφαιριστή, προπονητή, άριστου οικογενειάρχη και επιχειρηματία Δημήτρη Λαβούτα που θα γίνει την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμωνος Κερατσινίου ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αίγινα."

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)

Χανιά - Γηροκομείο: Συγκλονίζει η μαρτυρία ηλικιωμένου που μιλά για “εφιάλτη”

Αιγαίο: κρεσέντο προκλήσεων με δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις