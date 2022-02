Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - οπαδική βία: Λουκέτο σε ακόμα δύο συνδέσμους

Σε Τούμπα και Εύοσμο μπήκαν τα νεότερα λουκέτα σε συνδέσμους που λειτουργούσαν χωρίς άδεια.

(φωτογραφία αρχείου)

Άλλους δύο οπαδικούς συνδέσμους, που λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια σφράγισε σήμερα η αστυνομία στην περιοχή της Τούμπας, καθώς και στον Εύοσμο, σε συνέχεια αντίστοιχων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες στα γραφεία τριών συνδέσμων ομάδων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται πως «μετά από αποφάσεις των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Τούμπας – Τριανδρίας και Κορδελιού - Ευόσμου, από χθες (10-02-2022) έως και σήμερα (11-02-2022), σφραγίσθηκαν συνολικά πέντε παραρτήματα - γραφεία – εντευκτήρια Λεσχών φιλάθλων αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσαν χωρίς προβλεπόμενη - απαιτούμενη άδεια αρμόδιας Αρχής».

