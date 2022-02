Οικονομία

Η Ουκρανία “εκτόξευσε” την τιμή του πετρελαίου

Η κρίση στην Ουκρανία και η απειλή του πολέμου προκάλεσε «ράλι» στις τιμές των πετρελαίων.

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε σήμερα, καθώς εντείνονται οι φόβοι για μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να συμβεί «ανά πάσα στιγμή», όπως δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

Γύρω στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ της Μαύρης Θάλασσας, παράδοσης Απριλίου, κατέγραφε αύξηση 4,50%, στα 95,52 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή του από τον Σεπτέμβριο του 2014.

Στη Νέα Υόρκη, το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Μαρτίου, έφτασε τα 94,37 δολάρια το βαρέλι (+5%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και πάνω από επτά χρόνια.

Η αγορά «είναι πολύ νευρική επειδή ο ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι η εισβολή μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή», εξήγησε ο Άντι Λίποου, της Lipow Oil Associates.

Η τιμή αυξήθηκε απότομα κατά περίπου δύο δολάρια μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Μπλίνκεν στη Μελβούρνη και τις ανακοινώσεις του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, απόψε το βράδυ.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η αγορά πετρελαίου δεν θέλει να βρεθεί προ απροόπτου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», είπε ο Λίποου, εξηγώντας ότι μια στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας θα προκαλούσε την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα και, σε συνδυασμό με την ίδια την εισβολή, θα παρατηρούνταν προβλήματα στον ανεφοδιασμό.

