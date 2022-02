Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Βιλερμπάν

Έσπασε η κατάρα για τον Παναθηναϊκό που σημείωσε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη.

Την «παρθενική» εκτός έδρας νίκη του στην εφετινή Euroleague και πρώτη ευρωπαϊκή, μετά από ένα χρόνο και... κάτι, πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός στο «Astroballe».

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 76-63 από την έδρα της Βιλερμπάν, για την 26η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και «χαμογέλασαν» και πάλι στις εκτός των συνόρων αποστολές τους για πρώτη φορά από το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου του 2021, όταν είχε κερδίσει με 88-77 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (24η αγωνιστική της Euroleague).

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-46, 53-59, 63-76

