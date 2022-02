Κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης από την Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την τύχη της κοπέλας. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της.

Εξαφάνιση ανήλικής δηλώθηκε από το Χαμόγελο του Παιδιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κορίτσι εξαφανίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου, στις 19.00 το απόγευμα, από την περιοχή της Κυψέλης.

Η Μαρία Γ. είναι 16 ετών, ελληνικής καταγωγής και έχει ύψος 1,65. Είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν με άσπρες λεπτομέρειες, βυσσινή ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

«Το χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή 11/2 για την εξαφάνιση της 16χρονης και και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, μετά από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία για την 16χρονη Μαρία Γ. μπορεί να επικοινωνήσει με «Το χαμόγελο του παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή γραμμή για τις εξαφανίσεις», σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογή «Missing Alert».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ουκρανία “εκτόξευσε” την τιμή του πετρελαίου

Μητσοτάκης: Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Μαΐου

Θεσσαλονίκη - οπαδική βία: Λουκέτο σε ακόμα δύο συνδέσμους