Άρης: Πέθανε ο Θεόφιλος Μητρούδης

Ο άνθρωπος που συμμετείχε στη «χρυσή» μπασκετική εποχή του Άρη έφυγε από τη ζωή.

Στο πένθος βρίσκεται η οικογένεια του Άρη για την απώλεια του Θεόφιλου Μητρούδη, που απεβίωσε απόψε (11/2) σε ηλικία 69 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Ο Μητρούδης υπήρξε σημαίνον στέλεχος στα διοικητικά δρώμενα του συλλόγου στο διάστημα από το 1983 έως το 1994, ενώ σύνδεσε το όνομά του με το τμήμα μπάσκετ, του οποίου ηγήθηκε ως πρόεδρος από το 1992 έως το 1994.

Ο εκλιπών είχε συμμετοχή στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας στη δεκαετία του ΄80 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ΄90, ενώ πριν από μερικούς μήνες είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο «Η Αυτοκρατορία. Η άνοδος και η πτώση από την πίσω πλευρά του φεγγαριού».

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Θεόφιλου Μητρούδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.

Ο Θεόφιλος Μητρούδης ήταν πρόεδρος του ΤΑΚ ΑΡΗΣ το 1993 και υπό την προεδρία του η ομάδα μας κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων στο Τορίνο. Πριν αναλάβει τον προεδρικό θώκο, ο εκλιπών είχε παραγοντική προσφορά στη δεκαετία του ’80, κατά τη δημιουργία της Αυτοκρατορίας του ΑΡΗ.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης.

