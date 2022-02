Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Στη φυλακή δέκα κατηγορούμενοι

Ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγούνται στις φυλακές για τη δολοφονική επίθεση στον 19χρονο Άλκη.

Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, όπως είχε συμβεί με τους έξι συγκατηγορουμένους τους, τα προηγούμενα 24ωρα.

Ο 20χρονος -κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του- ο οποίος είχε διαφύγει στην Αλβανία και παραδόθηκε το προηγούμενο 24ωρο στην ΕΛ.ΑΣ., στον μεθοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι πήρε από την ανακρίτρια

Μετά την προθεσμία που έλαβε, και εν μέσω αποδοκιμασιών, αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε υπηρεσιακό όχημα για να επιστρέψει στα κρατητήρια της Ασφάλειας, όπου θα μείνει μέχρι να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να αρνείται τη συμμετοχή του στη δολοφονία του 19χροου φοιτητή, ενώ περιγράφει τον δικό του ρόλο ως περιφερειακό. «Καθόμουν σε ένα από τα αυτοκίνητα, στη θέση πίσω από τον συνοδηγό. Δεν έφερα μαζί μου κάποιο αντικείμενο και δεν κατάφερα ουσιαστικά χτυπήματα κατά τον κρίσιμο χρόνο που εξελίχθηκε το ουσιώδες περιστατικό», είναι η θέση που φέρεται να διατυπώνει.

