Μπαρτσελόνα: Η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του "Ελ Κλάσικο"

Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 86-68 της «Βασίλισσας».

Στην κορυφή της κατάταξης στη Euroleague, επέστρεψε η Μπαρτσελόνα, μετά το θρίαμβο της στο «clasico» της 26ης αγωνιστικής στη Μαδρίτη, υποχρεώνοντας τη Ρεάλ στην πρώτη εφετινή εντός έδρας ευρωπαϊκή ήττα της.

Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 86-68 της «Βασίλισσας», πιάνοντας τη στη βαθμολογία (20-5) και έχοντας πλέον το πάνω χέρι στη μεταξύ τους ισοβαθμία, καθώς έγραψαν το «δύο στα δύο» στην εφετινή αγωνιστική περίοδο, απέναντι στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο.

Σε υπόθεση για ένα δεκάλεπτο, το πρώτο, μετέτρεψε η Μπαρτσελόνα το αποψινό ντέρμπι. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «κατάπιε» με την άμυνα της τη Ρεάλ και περιορίζοντας τη στους 8 πόντους σε αυτό το διάστημα εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας 20 πόντων (8-28), η οποία δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Άλλωστε με μόλις 2/20 τρίποντα και τον Έντι Ταβάρες απελπιστικά μόνο στην επίθεση (25π.), η Ρεάλ δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής.

Κορυφαίος των νικητών ο Νίκολας Λαπροβίτολα με 20 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Ντάντε Έξουμ (13π.), Κάιλ Κούριτς (10π.) και Νικ Καλάθη (10π., 5ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 8-28, 31-52, 55-71, 68-86

