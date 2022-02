Κόσμος

Φοίνιξ: φονική συμπλοκή σε σπίτι (εικόνες)

Αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα πυρά άνδρα που είχε ταμπουρωθεί σε σπίτι με ένα μωρό.

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν και δύο άτομα, μία γυναίκα και ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, σκοτώθηκαν σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την Παρασκευή στο Φοίνιξ της Αριζόνα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πέντε αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο έχοντας δεχθεί πυρά.

A man is dead, a woman was shot to death, and nine police officers are recovering after an early morning “ambush” turned into a standoff that ended with a shooting at a south Phoenix home Friday. https://t.co/lqfhRBlZ76 — 6 News WOWT (@WOWT6News) February 12, 2022

Ένας εξ αυτών ήταν σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο φέρεται να έχει διαφύγει πλέον τον κίνδυνο, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Φοίνιξ, η Τζέρι Ουίλιαμς, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς σε σπίτι κοντά στην 51η Λεωφόρο και την οδό Lower Buckeye.

RAW: Police respond to shooting, suspect cuffed in Phoenix https://t.co/4kMyH18ZTP via @YouTube — wvlt (@wvlt) February 11, 2022

Ένας αστυνομικός δέχθηκε πυροβολισμούς από τον φερόμενο ως δράστη καθώς προσέγγιζε το σπίτι, σύμφωνα με την Ουίλιαμς.

«Υπήρχε ένα μωρό στο σπίτι, το οποίο κάποια στιγμή το έβαλαν σε ένα καρότσι και το άφησαν έξω. Καθώς οι αστυνομικοί πήγαν να απομακρύνουν με ασφάλεια το μωρό, ο δράστης άρχισε ξανά να πυροβολεί, τραυματίζοντας άλλους τέσσερις αστυνομικούς», είπε η Ουίλιαμς, συμπληρώνοντας ότι οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τότε τα πυρά.

Μία γυναίκα βρέθηκε τραυματισμένη μέσα στο σπίτι και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

#Update: Video of the scene in #phoenix, #Arizona, after 5 police officers were hospitalized in a shooting and standoff with a black suspect, whom 1 of the police officer is in critical condition, after request of child protective service to remove a baby from inside the house. pic.twitter.com/Pcrx4IKSZj — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 11, 2022

Ο ένοπλος είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι για αρκετές ώρες. Όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι γύρω στις 7 το πρωί (τοπική ώρα) βρήκαν τον άνδρα νεκρό, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC 15.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να ήταν πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας, με την οποία είχε αποκτήσει ένα παιδί, πιθανότατα το μωρό που ενεπλάκη στο περιστατικό. Δεν έχει εξακριβωθεί εάν ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει και το κίνητρό του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η Ουίλιαμς χαρακτήρισε το επεισόδιο «παράλογο» στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Δεν χρειαζόταν να συμβεί κάτι τέτοιο, όμως εξακολουθεί να συμβαίνει ξανά και ξανά», ανέφερε η αρχηγός της αστυνομίας του Φοίνιξ.





