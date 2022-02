Κόσμος

Βραζιλία: μακελειό σε φαβέλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύωρη ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και ύποπτων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οκτώ άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο χθες Παρασκευή σε μία πολύωρη ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δεκάδες αστυνομικοί περικύκλωσαν γύρω στις 5 το πρωί (τοπική ώρα) τη φαβέλα Vila Cruzeiro στο βόρειο τμήμα του Ρίο, με ένταλμα σύλληψης για έναν κατηγορούμενο για διακίνηση ναρκωτικών.

Ακολούθησε όμως ανταλλαγή πυροβολισμών, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, αλλά τα στοιχεία τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

«Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία. Λυπούμαστε για τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί αλλά δεν υπάκουσαν στις εντολές των αστυνομικών να σταματήσουν και προέβαλαν αντίσταση», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας του Ρίο, Ουίρα ντο Νασιμέντο Φερέιρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να συλλάβουν τον καταζητούμενο διακινητή ναρκωτικών Τσίκο Μπέντο, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών προκάλεσε πανικό στη φαβέλα, σε σημείο που έκλεισαν καταστήματα και σχολεία της περιοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: αποσωληνώθηκε 32χρονη λεχώνα

Φοίνιξ: φονική συμπλοκή σε σπίτι (εικόνες)

Ουκρανία - ΥΠΕΞ: συστάσεις προς τους Έλληνες πολίτες