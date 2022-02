Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Ο “Αθηναίος” ομολόγησε ότι κρατούσε το “καραμπίτ”

Τι κατέθεσαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Συνολικά 10 άτομα οδηγούνται στην φυλακή μετά τις απολογίες τους για την δολοφονική επίθεση.



Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, όπως είχε συμβεί με τους έξι συγκατηγορουμένους τους, τα προηγούμενα 24ωρα.

Στην ομολογία ότι κρατούσε μαχαίρι, τύπου «καραμπίτ», προέβη κατά την απολογία του ο 25χρονος, επιβάτης του τρίτου αυτοκινήτου, ο οποίος παραδέχθηκε επιπλέον ότι το χρησιμοποίησε καταφέροντας «δύο τσιμπιές» -όπως είπε- σε άτομο που όμως δεν ήταν ο Άλκης. Μάλιστα, το μαχαίρι αυτό φέρεται να εντοπίστηκε από την αστυνομία. Τον 25χρονο είχε κατονομάσει συγκατηγορούμενός του ως το πρόσωπο που μαχαίρωσε τον 19χρονο φοιτητή, υποδεικνύοντας και το σημείο όπου πέταξε το μαχαίρι, σε ερημική περιοχή.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που πέρασαν χθες (Παρασκευή) την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας αρνήθηκαν όλοι την εμπλοκή τους στον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου (ο θάνατός του προήλθε από τα χτυπήματα στα κάτω άκρα και τα κατάγματα που υπέστη στο κεφάλι).

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος οδηγός του δευτέρου αυτοκινήτου φέρεται να απολογήθηκε ότι πλησίασε στο σημείο του εγκλήματος, όταν το επεισόδιο είχε λήξει και επέστρεφαν οι συγκατηγορούμενοί του. «Δεν κρατούσα τίποτα στα χέρια μου και δεν χτύπησα κανέναν», φέρεται να ανέφερε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος επιβάτης του ίδιου αυτοκινήτου φαίνεται να υποστήριξε ότι βγήκε από το όχημα αλλά δεν απομακρύνθηκε απ' αυτό. Στο ίδιο μήκος κύματος, ένας ακόμη επιβάτης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, ηλικίας 21 ετών, είπε ότι δεν είδε τίποτα από το επεισόδιο και δεν κατέβηκε καν στο δρόμο. «Δεν γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχαν όπλα στα αυτοκίνητα ούτε πως η συνάντησή μας αυτή θα είχε τέτοια κατάληξη», φέρεται να υποστήριξε.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κλήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα και τον ρόλο του οδηγού του τρίτου οχήματος, αλλά -όπως και οι προηγούμενοι που απολογήθηκαν- φαίνεται να μην έδωσαν αξιόπιστες απαντήσεις ή δήλωσαν άγνοια.

Οι πολύωρες απολογίες τους τελείωσαν αργά το βράδυ της Παρασκευής, με την ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως ως προς την προφυλάκισή τους.

Η διαδικασία των απολογιών θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τον 20χρονο (11ο κατηγορούμενο), ο οποίος είχε διαφύγει στην Αλβανία και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές.

