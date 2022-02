Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Προμηθέας: Αναβολή λόγω κορονοϊού

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ για την αναβολή της αναμέτρησης στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.



Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Προμηθέας λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα της Πάτρας.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, η αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Προμηθέας Πάτρας, για την 15η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Α1 Ανδρών/Basket League, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 13/2, αναβάλλεται σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για λόγους ανωτέρας βίας, μετά τα τέσσερα κρούσματα κορονοϊού που διαγνώσθηκαν σε αθλητές της αχαϊκής ομάδας.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης θα ανακοινωθεί από τον ΕΣΑΚΕ.

