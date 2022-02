Κόσμος

Partygate - Μπόρις Τζόνσον: Η Αστυνομία ζητά εξηγήσεις

Ο Τζόνσον αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία μετά τις αποκαλύψεις για πάρτι εν μέσω lockdown.



Η αστυνομία του Λονδίνου απέστειλε στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για τις συγκεντρώσεις που έγιναν στην Ντάουνινγκ Στριτ στη διάρκεια λοκντάουν, δήλωσε χθες, Παρασκευή, ο εκπρόσωπός του.

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πρωθυπουργός έλαβε ερωτηματολόγιο από την αστυνομία του Λονδίνου. Θα απαντήσει σε αυτό όπως οφείλει", διευκρινίζει ο εκπρόσωπός του σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Την Πέμπτη το βράδυ, οι ερευνητές της αστυνομίας ανακοίνωσαν ότι θα επικοινωνήσουν με "περισσότερους από 50 ανθρώπους" για να λάβουν τις μαρτυρίες τους όσον αφορά το σκάνδαλο αυτό που απειλεί την πολιτική επιβίωση του Μπόρις Τζόνσον.

Μερικές ώρες νωρίτερα, εφημερίδα είχε δημοσιεύσει νέα φωτογραφία που έδειχνε τον Βρετανό πρωθυπουργό σε μια από αυτές τις συγκεντρώσεις, μαζί με άλλα δύο πρόσωπα.

Περίπου δώδεκα συναθροίσεις ερευνώνται από την αστυνομία, οι οποίες έγιναν σε 8 ημερομηνίες το 2020 και το 2021.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τζον Μέιτζορ κατηγόρησε την Πέμπτη τον Μπόρις Τζόνσον ότι κάνει την κυβέρνηση να εμφανίζεται "ξεκάθαρα αναξιόπιστη" και ότι τελικά υπονομεύει την δημοκρατία με το να σκαρφίζεται "ξεδιάντροπες δικαιολογίες" για να διαψεύδει τα δημοσιεύματα σχετικά με το Partygate.

Ο Τζόνσον αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2019 για μια σειρά αποκαλύψεων για πάρτι με ποτά στο γραφείο και την οικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ όταν στη χώρα ίσχυαν αυστηρά μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

