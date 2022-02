Κοινωνία

Γιάννης Τοπαλούδης: Να μην υπάρξει άλλη Ελένη, Ζωή, Γαρυφαλλιά, Καρολάιν, Δώρα...

Συγκινούν τα λόγια του Γιάννη Τοπαλούδη σε διαδικτυακή εκδήλωση στη μνήμη της κόρης του, που διοργάνωσε το πανεπιστήμιο Αιγαίου.



«Να μην υπάρξει καμία άλλη Ελένη, Ζωή, Γαρυφαλλιά, Καρολάιν, Δώρα», τόνισε ο Γιάννης Τοπαλούδης, πατέρας της φοιτήτριας που βιάστηκε, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στη Ρόδο, τον Νοέμβριο του 2018, στη διαδικτυακή εκδήλωση στη μνήμη της κόρης του, που διοργάνωσε την Πέμπτη το βράδυ το πανεπιστήμιο Αιγαίου.



Ο ίδιος, αναφέρθηκε στην πορεία της Ελένης μέχρι το μοιραίο βράδυ της 28ης Νοεμβρίου 2018 που κόπηκε το νήμα της ζωής της, στο ταξίδι του στη Ρόδο για να μαζέψει τα πράγματά της και να παραλάβει τη σορό της και σε όσα βιώνει έκτοτε ο ίδιος και η σύζυγός του.



Στην τοποθέτησή του, μέσα στο δράμα που βίωσε και βιώνει, ο πατέρας της Ελένης, κ. Γιάννης Τοπαλούδης περιέγραψε την όλη πορεία της, από την εγγραφή της στο Πανεπιστήμιο στη Ρόδο:



«Αυτό που παρουσιάζω σήμερα είναι το ταξίδι της ζωής που ξεκινάει όταν κάποιοι αποφασίζουν να γίνουν γονείς. Συνεχίζεται με τον ερχομό του παιδιού, με το μεγάλωμά του, με τις σπουδές και με τη δημιουργία οικογένειας. Μεγαλώσαμε την Ελένη μας, με αξίες και ιδανικά. Η Ελένη ήταν ένα κορίτσι χαμογελαστό και δοτικό. Βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη. Έφτασε η στιγμή να ανοίξει τα φτερά της για να πετάξει στον πανεπιστημιακό μικρόκοσμο. Τέλη Σεπτεμβρίου του 2015. Χαρά και άγχος μαζί για το νέο της περιβάλλον. Ήρθαμε στη Ρόδο για να φτιάξουμε το νέο της σπιτικό. Πρώτη ημέρα στο Παν/μιο Αιγαίου. Ήρθαμε με γλυκά για το καλό της προσαρμογής, φιλίες, οικογενειακές στιγμές, χαρούμενες στιγμές. 28 Νοεμβρίου του 2018 ήταν το μαρτυρικό τέλος της επίγειας ζωής της Ελένης μας. το μάθαμε αυτό που έγινε δύο ημέρες μετά. Σταμάτησε για μας ο χρόνος. Στιγμές ανείπωτης τραγωδίας που εύχομαι, καμία οικογένεια να μην περάσει. Το πιο τραγικό είναι να μαζεύεις τα πράγματα του παιδιού σου. Τίποτε δεν ήθελα να αφήσω πίσω για να τα έχουμε μαζί με τη μητέρα της….».



Ο κ. Τοπαλούδης, περιέγραψε όλα όσα έζησε με τη μητέρα της Ελένης μετά τη δολοφονία, την συμπαράσταση του κόσμου, για το δράμα που βίωνε. «Απλοί άνθρωποι ήταν εκείνοι που μας συμπαραστάθηκαν…», είπε.



Μίλησε ακόμη για το ταξίδι της επιστροφής: «Να επιστρέφεις έχοντας το φέρετρο του παιδιού σου στο αεροπλάνο –ένας γονιός πόσο μπορεί ν’ αντέξει;- και να παρακαλάς τον πιλότο να πετάξει το σκάφος πιο ψηλά μήπως και δεις τη μορφή της στα σύννεφα. Προσγείωση στον Έβρο και τακτοποίηση της Ελένης στο αιώνιο σπιτικό της. Η κηδεία της Ελένης μας, ήταν η τελευταία πράξη του δράματος. Όταν χάνεις τον γονιό σου γίνεται στάχτη. Όταν χάνεις το παιδί σου, γίνεται κάρβουνο….», όπως είπε.





Ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη μίλησε και για την ημέρα που κάποιος υπάλληλος του Πανεπιστημίου πρόσβαλε την Ελένη γιατί υπερασπίστηκε ένα συμφοιτητή της που δεν είχε κάρτα σίτισης. «Η Ελένη χαιρόταν να βοηθάει τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές της. Έδινε απλόχερα τις σημειώσεις της για να διαβάζουν όλοι» και επέκρινε τη γραμματεία του Παν/μίου που δεν έκανε καμία επίπληξη. «Αγαπήστε τα παιδιά μας σα να είναι δικά σας!», είπε.



Επίσης, περιέγραψε τη σχέση που είχε με συμφοιτήτριες και συμφοιτητές της, ενώ αναφέρθηκε και στο τραγικό περιστατικό: τον βιασμό της Ελένης ένα χρόνο πριν από τη δολοφονία της:

«Της έδωσαν χάπι βιασμού. Τη βίασαν και τη βιντεοσκόπησαν. Τρία καλόπαιδα, με χάπι βιασμού –επειδή εκείνη δεν έπινε- κι ενώ πήγε να κάνει καταγγελία στο Α.Τ. Ρόδου, αλλά οι αστυνομικοί την έδιωξαν γιατί είχε περάσει μια εβδομάδα από το συμβάν. Της είπαν βρες το βίντεο και φέρτο μας! Το λέω με πόνο ψυχής. Και οι δύο αστυνομικοί, έδωσαν οικειοθελώς κατάθεση στην ανακρίτρια. Αυτό δεν μας παραξενεύει; Τι συμβαίνει στη Ρόδο και σε κάθε τουριστικό μέρος; Υπάρχουν κυκλώματα βιαστών επαγγελματίες του είδους; Το καλοκαίρι βιάζουν τουρίστριες και το χειμώνα φοιτήτριες; Πιθανολογώ ναι. Και μάλιστα χρησιμοποιούν δολώματα, κοριτσόπουλα που ήταν φοιτήτριες και έπεσαν στα νύχια κυκλωμάτων.

Προτείνω και προκαλώ το Παν/μιο Αιγαίου να βρει τα στοιχεία βιασμών φοιτητριών της τελευταίας 10ετίας, 15ετίας.

Πιστεύω ότι ακόμη κι αν τα βρουν, θα είναι πλασματικά γιατί τα περισσότερα κορίτσια καταπίνουν την πράξη. Εκεί χρειάζεται τη δύναμη για να κάνουν τις καταγγελίες που πρέπει. Είναι άγνωστες αυτές οι συμμορίες; Όλες αυτές οι εγκληματικές φυσιογνωμίες είναι γνωστές; Θεωρώ πως όχι. Είναι γνωστές. Η σιωπή είναι συνενοχή. Να μη σωπαίνουμε», τόνισε.



Κλείνοντας είπε πως επικοινωνούν με την 24χρονη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη επειδή το κορίτσι δεν έχει γονείς και είπε:

«Έτσι να κάνουμε ως κοινωνία. Καμία άλλη Ελένη, Γαρουφαλιά, Ζωή και Καρολάιν, τόνισε ο κ. Τοπαλούδης και ζήτησε η ποινή της ισοβίου καθείρξεως να είναι πραγματική και να μην μειώνεται».

