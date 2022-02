Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε ζευγάρι μέσα σε λίγες ημέρες

Πολυήμερη μάχη έδωσε το ανδρόγυνο σε κλινική Covid-19, ενώ το ένα ταίρι εισήχθη και στην Εντατική, όπου διασωληνώθηκε, όμως δεν άντεξε…

Ακόμη μια οικογενειακή τραγωδία, στην εποχή του κορονοϊού, καταγράφει η Φθιώτιδα.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, «έφυγε» από τη ζωή, με διαφορά λίγων ημερών, έχοντας νοσήσει από covid-19, καταλήγοντας μετά από πολυήμερη μάχη με την ασθένεια.

Το ζευγάρι νόσησε πριν τα μέσα Ιανουαρίου και νοσηλεύθηκε στην Κλινική Covid-19, με τον σύζυγο να χάνει τη μάχη πρώτος, στις 18 του ίδιου μήνα.

Η 72χρονη σύζυγος συνέχισε τη μάχη με τον ιό, ωστόσο η κατάστασή της χειροτέρεψε και στις 9 Φεβρουαρίου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ. Οι επιπλοκές στην υγεία της όμως ήταν τέτοιες που κατέληξε και εκείνη.

Στη ΜΕΘ Κορονοϊού του Νοσοκομείου Λαμίας καταγράφηκε τις προηγούμενες ώρες ακόμη μια απώλεια, ενός 69χρονου από τη Φθιώτιδα, ο οποίος είχε διασωληνωθεί στις 18 Ιανουαρίου.

Στην Κλινική Covid-19 του Νοσοκομείου Λαμίας, έχασε τη μάχη και ένας 89χρονος, ανεβάζοντας τις απώλειες για τη Φθιώτιδα μέσα στον Φεβρουάριο στις 20! Οι ηλικίες των θανόντων ήταν από 53 έως 102 ετών, με διάμεση τιμή τα 76 χρόνια, ενώ οι νεκροί ήταν 8 άνδρες και 12 γυναίκες.

Συνολικά, το 2022 οι θάνατοι στη Φθιώτιδα από κορονοϊό ανέρχονται σε 68.

Πηγή: lamiareport.gr

