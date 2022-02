Πολιτική

Μητσοτάκης: δεν υπάρχουν “λεφτόδεντρα” για μέτρα χωρίς… μέτρο

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις μειώσεις φόρων, το πακέτο για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι των ανατιμήσεων, τις τουρκικές προκλήσεις, τον εκλογικό νόμο και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Κανένα μέτρο χωρίς μέτρημα. Δηλαδή θα πρέπει αυτή τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους για το 2022, είναι απολύτως κρίσιμο να τους πετύχουμε, να είμαστε σίγουροι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Άρα, όσοι εξαγγέλλουν μέτρα δεξιά και αριστερά χωρίς να έχουν καμία ιδέα για το πώς θα τα εφαρμόσουν και κυρίως πού θα βρουν τα λεφτά, είναι εκτός τόπου και χρόνου και νομίζω ότι και η κοινωνία δεν τους παρακολουθεί» τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, «δεν θα υπάρχουν οριζόντια μέτρα. Άρα, τα όποια μέτρα μπορούμε να συζητήσουμε μπορούν να είναι αυτή τη στιγμή μόνο στοχευμένα μέτρα για τους πιο αδύναμους»

«Όσο η ανάπτυξη είναι πιο ρωμαλέα, τόσο μεγαλύτερες αντοχές έχει ο προϋπολογισμός. Και όσο μεγαλύτερες αντοχές έχει ο προϋπολογισμός, τόσο μας επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Τονίζω όμως, και θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα είναι αυτό που λέει η λέξη: είναι έκτακτα, αλλά δεν είναι ο κανόνας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα υπάρχει στήριξη και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και εκτίμησε ότι από την άνοιξη θα υπάρχει μία σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας. Αφού υπογράμμισε ότι έχει απόλυτη αίσθηση των δυσκολιών της ελληνικής κοινωνίας, είπε «ταυτόχρονα όμως, έχω μια υποχρέωση να βάλω οριστικούς τίτλους τέλους στην περιπέτεια την οποία πέρασε η χώρα την τελευταία δεκαετία. Θέλω να βγούμε από την ενισχυμένη εποπτεία εντός του έτους» και πρόσθεσε «θέλω από τους πρώτους μήνες του 2023 να έχουμε επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα στον τηλεθεατή μας, ξεκλειδώνει όμως δισεκατομμύρια πόρων τα οποία θα μπορούν να επενδυθούν πια στην Ελλάδα. Και, ναι, η κυβέρνηση αυτή έχει πάρει την απόφαση να ξεπληρώσει πρόωρα τα δάνεια του ΔΝΤ, με τα οποία θα τελειώσουμε εντός του έτους».

«Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα»

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε εμφατικά πως δεν υπάρχουν “λεφτόδεντρα”, υπάρχει όμως, το δέντρο της ανάπτυξης το οποίο εφόσον το ποτίσουμε θα δώσει καρπούς για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες.

«Ανάπτυξη για όλους σημαίνει ότι όλοι έχουν μέρισμα ανάπτυξης και ότι σταδιακά μειώνουμε και τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό προτάσσει ο κοινωνικός χαρακτήρας της μεγάλης παράταξης που έχω την τιμή να ηγούμαι» τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόθεσή του είναι η εισφορά αλληλεγγύης το 2023 να τελειώσει για όλους.

Για τον κορονοϊό

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη και ανέφερε ότι το Πάσχα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.

«Βέβαια δεν μας ενδιαφέρει μόνο το Πάσχα. Φέτος η τουριστική περίοδος θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Θα ξεκινήσει, πιστεύω, από τον Μάρτιο πολύ δυναμικά. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία εξαιρετική τουριστική χρονιά, όλες οι ενδείξεις αυτό καταδεικνύουν αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το κάναμε και το 2020 και το 2021, να στείλουμε σαφή μηνύματα στους επισκέπτες οι οποίοι προτιμούν να έρθουν στην Ελλάδα, ότι θα έρθουν, θα βρουν μία χώρα ασφαλή με συγκεκριμένους κανόνες» είπε.

Για την οπαδική βία

Αναφερόμενος στο ζήτημα της οπαδικής βίας ο Πρωθυπουργός είπε ότι προτιμά «κάποιος να μην παίρνει αναστολή και να μπαίνει για λίγο μέσα, παρά να παίρνει αναστολή να είναι έξω και να κάνει τα ίδια» και υπογράμμισε πως «οι ΠΑΕ δεν είναι αμέτοχες των ευθυνών σε αυτό το οποίο συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη από το 2019 υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχει αυστηροποιηθεί, αλλά πάρα πολλές λέσχες -το είδαμε- φιλάθλων λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Αυτό θα αλλάξει. Θα κάνουμε παρεμβάσεις όπως, παραδείγματος χάρη, το θεωρώ απολύτως λογικό στις θύρες των οργανωμένων οπαδών να μπορεί να μπαίνει κανείς μόνο με διαρκείας εισιτήριο. Μόνο με διαρκείας».

Για τις τουρκικές προκλήσεις

Σε ερώτηση για την επιθετικότητα της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε «δεν έχω κανένα λόγο να μπω σε ένα παιχνίδι φραστικών αντιπαραθέσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Ενδεχομένως να αισθάνονται οι φίλοι μας από την άλλη μεριά του Αιγαίου ότι υπάρχει κάποια εσωτερική πίεση και θέλουν να αλλάξουν την ατζέντα από τα πολλά προβλήματα που έχει η τουρκική οικονομία».

«Αυτά τα οποία ακούμε τελευταία δεν είναι απλά ανυπόστατα. Είναι παντελώς παράλογα, νομικά και πολιτικά. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί με κάθε τρόπο και θα απαντιούνται σε όλα τα διεθνή fora. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει μια υποχρέωση να εξοπλίζεται λελογισμένα και να αποτελεί μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη» πρόσθεσε.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός έστρεψε τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει στο κατά πόσο ταυτίζεται με τον Παύλο Πολάκη και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αλλαγής του εκλογικού νόμου.

