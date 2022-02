Κόσμος

Ουκρανία: “πυρετός” επαφών, ασκήσεις και στο βάθος η… 16η Φεβρουαρίου

Επικοινωνίες Μπάιντεν-Πούτιν και Μπλίνκεν – Λαβρόφ. Εκκλήσεις χωρών σε υπηκόους τους να φύγουν από την χώρα. Η αναφορά του Spiegel για την ημέρα εισβολής από ρωσικές δυνάμεις.

Ενώ, εν μέσω κορύφωσης της έντασης στην περιοχή, η μια μετά την άλλη οι χώρες καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία ή να βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα για να φύγουν άμεσα από την χώρα, οι Πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα συνομιλήσουν τηλεφωνικά το Σάββατο, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε αφού οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Ρωσία ότι έχει συγκεντρώσει αρκετές στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στην Ουκρανία για να εξαπολύσει μια μεγάλη εισβολή, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια αεροπορική επίθεση.

Ο Πεσκόφ είπε ότι το τηλεφώνημα γίνεται με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και ακόμη πως ο Πούτιν θα μιλήσει σήμερα και τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Μπλίνκεν: είμαστε έτοιμοι για να συμβεί το οτιδήποτε

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε ανησυχητικές ενδείξεις ρωσικής κλιμάκωσης, κυρίως την άφιξη νέων δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας. Αν η Ρωσία ενδιαφέρεται πραγματικά να επιλυθεί αυτή η κρίση, την οποία η ίδια δημιούργησε, μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου, εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα από τα Φίτζι όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

«Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα πλαίσιο αποκλιμάκωσης. Μέχρι στιγμής, βλέπουμε μόνον κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας. Είναι μια κρίσιμη στιγμή. Είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Κυρώσεις στην Ρωσία

Ο Μπλίνκεν βεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα επιβάλλουν «γρήγορα» σοβαρές κυρώσεις στη Ρωσία αν εισβάλλει στην Ουκρανία, κάτι το οποίο θα μπορούσε πλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, να συμβεί «ανά πάσα στιγμή. Δεν γνωρίζουμε αν ο πρόεδρος Πούτιν έχει πάρει την απόφασή του. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει δημιουργήσει την ικανότητα να μπορεί να ενεργήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Μόσχα: ο Λευκός Οίκος έχει πάθει «υστερία»

Ως «υστερικές» περιέγραψε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με επικείμενη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

«Η υστερία του Λευκού Οίκου είναι αποκαλυπτική όσο ποτέ. Οι Αγγλοσάξονες χρειάζονται πόλεμο. Με κάθε κόστος», ανέφερε η Μαρία Ζαχάροβα, εκτιμώντας ότι για τις ΗΠΑ «οι προβοκάτσιες, η παραπληροφόρηση, οι απειλές είναι αγαπημένη μέθοδος επίλυσης των δικών τους προβλημάτων. Ο οδοστρωτήρας της αμερικανικής πολεμικής και πολιτικής μηχανής είναι έτοιμος να περάσει ξανά πάνω από τις ζωές ανθρώπων. Όλος ο κόσμος παρατηρεί πώς ο μιλιταρισμός και οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες ξεσκεπάζουν τον ίδιο τους τον εαυτό».

Εν τω μεταξύ, με ειρωνικό τρόπο απάντησε στις δηλώσεις του Αμερικανού συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν περί ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ Ντμίτρι Πολιάνσκι, αναρωτώμενος «εάν θα εισβάλουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, γιατί κάποιος θα πρέπει να το κάνει μετά από τέτοια εκστρατεία πανικού». Σύμφωνα με τον Ντ.Πολιάνσκι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται ακόμη στο ρωσικό έδαφος, ενώ «ορισμένοι λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι ήλπισαν ότι η υστερία, που διογκώνεται από τις ΗΠΑ πήρε την κατιούσα, όμως ενδεχομένως την "μάτιασαν", γιατί αυτοί, που σκορπίζουν τον πανικό απέκτησαν "δεύτερη αναπνοή"».

Νωρίτερα το ρωσικό ΥΠΕΞ είχε κάνει λόγο για «αντιρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης» με διασπορά «ψευδών ειδήσεων», εκτιμώντας ότι «μπορούμε να μιλάμε για συνωμοσία των κυβερνήσεων δυτικών χωρών και ΜΜΕ με σκοπό τη δημιουργία τεχνητής έντασης γύρω από την Ουκρανία μέσω της μαζικής και συντονισμένης διαρροής ψευδών πληροφοριών για λόγους γεωπολιτικού συμφέροντος, ειδικότερα για να αποσπαστεί η προσοχή από τις δικές τους επιθετικές ενέργειες».

«Είναι ολοφάνερο ότι κορυφαία πρόσωπα στην ενεργό παγκόσμια διπλωματία δυσκολεύονται να αναγνώσουν το πολύ σύντομο και απολύτως σαφές κείμενο του "πλέγματος μέτρων"», το βασικό δηλαδή περιεχόμενο των συμφωνιών του Μινσκ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Γι' αυτό και παρατηρείται να συνεδριάζουν υψηλόβαθμοι πολιτικοί σύμβουλοι των αρχηγών κρατών του «κουαρτέτου του Μινσκ», να διαβάζουν το ίδιο και το αυτό κείμενο και «να αδυνατούν να καταλήξουν στην ίδια προσέγγιση», σχολίασε ο Ρώσος εκπρόσωπος.





Όλα αυτά ενώ διαρκή είναι τα γυμνάσια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων τόσο στην ξηρά, όσο και στην θάλασσα, με την συμμετοχή τουλάχιστον 30 πλοίων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

ΗΠΑ: άλλοι 3.000 στρατιώτες στην Πολωνία

Οι ΗΠΑ θα στείλουν άλλους 3.000 στρατιώτες στην Πολωνία εντός των επόμενων ημερών, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, ανέφεραν τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, την ώρα που η Ρωσία πραγματοποιεί ασκήσεις στη Λευκορωσία και τη Μαύρη Θάλασσα, αφού συγκέντρωσε ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι ενισχύσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στους 8.500 στρατιώτες που είναι ήδη σε επιφυλακή, ώστε να αναπτυχθούν στην Ευρώπη εάν χρειαστεί και στους 3.000 Αμερικανούς στρατιώτες που η Ουάσινγκτον έχει υποσχεθεί ότι θα στείλει στην Πολωνία και τη Ρουμανία.





Spiegel: Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους συμμάχους τους για ρωσική επίθεση στις 16 Φεβρουαρίου

H CIA αναμένει ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας την επόμενη Τετάρτη και οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει σχετικά τους συμμάχους τους, μεταδίδει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η CIA εξέδωσε την πλέον επείγουσα μέχρι τώρα προειδοποίηση προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για επικείμενη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τόσο η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών όσο και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν σήμερα την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και άλλα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ ότι, με βάση νέες πληροφορίες, υπάρχει ο φόβος ότι μια επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου.

Το Spiegel αναφέρει ακόμη ότι οι ΗΠΑ έδωσαν πολλές λεπτομέρειες για τα στοιχεία τους, περιγράφοντας από τις διαδρομές μιας ρωσικής εισβολής έως και τα καθήκοντα που θα αναλάβει κάθε ρωσική μονάδα και σημειώνει ότι δυτικοί στρατιωτικοί και διπλωμάτες μετέφεραν στοιχεία ότι η ρωσική ηγεσία έχει προετοιμάσει τον στρατό για την ερχόμενη Τετάρτη, χωρίς όμως να μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα αν αυτό συνιστά απόφαση επίθεσης.

Όπως διευκρινίζει πάντως το γερμανικό περιοδικό, η γερμανική κυβέρνηση δεν γνώριζε σήμερα σε ποιες πληροφορίες βασίζεται η αμερικανική εκτίμηση, ωστόσο η παρουσίαση των Αμερικανών ήταν πολύ λεπτομερής και υποστηριζόταν από πολλές πηγές. Παρόλα αυτά, δεν είναι εύκολο να εκτιμήσει και να προβλέψει κανείς μόνος του εάν επίκειται οπωσδήποτε επίθεση, επισημαίνεται, αν και, όπως μεταφέρει το Spiegel, μια χρονική στιγμή γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου θεωρείτο από καιρό εύλογη. Παράγοντες που γνωρίζουν το θέμα «πιστεύουν πάντως και ότι είναι πιθανό οι ΗΠΑ να διέδωσαν συνειδητά την πληροφορία προκειμένου να τορπιλίσουν τα ρωσικά σχέδια επίθεσης», γράφει το περιοδικό.

Εκκλήσεις χωρών στους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία

Αυξάνονται εν τω μεταξύ οι χώρες που καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, μετά και τις δηλώσεις Μπλίνκεν από την Αυστραλία, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει εισβολή στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή και ότι οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προέτρεψαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Το Υπ. Εξωτερικών του Βελγίου αποθαρρύνει έντονα τα ταξίδια στην Ουκρανία και καλεί τους υπηκόους των οποίων η παρουσία δεν είναι απολύτως απαραίτητη στη χώρα να την εγκαταλείψουν, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του, «από τον Νοέμβριο του 2021, οι εντάσεις στα σύνορα μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας αυξάνονται. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη και σας συνιστούμε να ενημερώνεστε τακτικά για την κατάσταση στον χώρο. Για τον ίδιο λόγο, σας συνιστούμε να είστε έτοιμοι να τροποποιήσετε τα βραχυπρόθεσμα ταξιδιωτικά σας σχέδια ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας. Σε περίπτωση ξαφνικής επιδείνωσης της κατάστασης, τα μέσα επικοινωνίας στην Ουκρανία, όπως η λειτουργία του Διαδικτύου και του τηλεφώνου, ενδέχεται να διαταραχθούν σοβαρά. Αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία των αεροδρομίων και να παρεμποδίσει τα αεροπορικά ταξίδια προς, από και εντός της Ουκρανίας. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, δεν είναι εγγυημένη η εκκένωση από την Ουκρανία. Ως εκ τούτου, συνιστάται να φύγετε από τη χώρα όσο είναι ακόμα δυνατό».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας προέτρεψε όλους τους Νεοζηλανδούς που βρίσκονται στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν τη χώρα, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. «Η Νέα Ζηλανδία δεν έχει διπλωματική εκπροσώπηση στην Ουκρανία και η ικανότητα της κυβέρνησης να παρέχει προξενική βοήθεια στους Νεοζηλανδούς της Ουκρανίας είναι επομένως πολύ περιορισμένη. Η κατάσταση αναφορικά με την ασφάλεια στην Ουκρανία θα μπορούσε να αλλάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπό αυτές τις συνθήκες οι Νεοζηλανδοί δεν θα πρέπει να βασίζονται σε βοήθεια για να εγκαταλείψουν τη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Αυστραλοί υπήκοοι που βρίσκονται στην Ουκρανία θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα το συντομότερο δυνατόν καθώς η κατάσταση εκεί γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, λέγοντας χαρακτηριστικά «η συμβουλή μας είναι σαφής, αυτή είναι μία δύσκολη κατάσταση… θα πρέπει να αναζητήσετε τρόπο να εγκαταλείψετε την Ουκρανία»

Ανακοίνωση για τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στην Ουκρανία εξέδωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχοντας τους χρήσιμες πληροφορίες.

