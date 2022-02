Αθλητικά

ΕΛΑΣ: έρευνα σε συνδέσμους οπαδών έβγαλε “λαβράκια”

“Πολεμοφόδια” εντοπίστηκαν σε αρκετούς συνδέσμους, ενώ διψήφιος αριθμός λεσχών φιλάθλων εντοπίστηκε να λειτουργεί χωρίς άδεια.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, σχετικά με το μπαράζ ελέγχων που έγιναν την Παρασκευή. αναφέρεται πως «την 11-2-2022, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων και παρουσία εκπροσώπων Δικαστικής Αρχής, πραγματοποίησαν έρευνες σε 21 συνδέσμους οπαδών αθλητικών σωματείων, στην Αττική».

Όπως σημειώνεται, «κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ελέγχων, σε 3 γραφεία συνδέσμων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που εμπίπτουν στη Νομοθεσία περί όπλων και περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών (ρόπαλα, κοντάρια, καπνογόνα, κροτίδες, σιδερογροθιά)».

Συνελήφθησαν οι προσωρινά υπεύθυνοι των ανωτέρω Συνδέσμων και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

«Επιπρόσθετα, από αρμόδια κλιμάκια των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας, διενεργήθηκαν έλεγχοι ως προς τη νομιμότητα της λειτουργίας των ανωτέρω γραφείων και διαπιστώθηκε ότι 12 εξ αυτών στερούντο άδειας λειτουργίας της αρμόδιας Αρχής και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία», καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

