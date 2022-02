Life

“Άγριες Μέλισσες”: παγίδες, ίντριγκες και ένα… πτώμα από το παρελθόν (εικόνες)

Συγκλονιστικές ερμηνείες, δυνατή πλοκή και καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα τέσσερα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που θα απολαύσουμε από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται στον ΑΝΤ1 με 4 νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:15, αμέσως μετά από την αγαπημένη σειρά «Ήλιος», που μεταδίδεται στις 21:00, αφού τελειώσει το «Ράδιο Αρβύλα», που διαδέχεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 65

Ο Ζάχος ζητάει απ’ τον Ντούνια να κλείσει την εφημερίδα του Πέτρου και την επόμενη μέρα ο Πέτρος δέχεται στο γραφείο του μια επίσκεψη που θα τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Η σχέση του Δούκα με την Αντιγόνη φαίνεται να οδηγείται οριστικά στη λήξη της. Η έλευση του Ζαχαρία στο σχολείο θα προκαλέσει τριγμούς ανάμεσα στην Αιμιλία και τα παιδιά. Ο Νικηφόρος και η Ρένα αποφασίζουν να αρραβωνιαστούν σ’ ένα επίσημο τραπέζι. Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι ο Δούκας, η Μυρσίνη, αλλά και η Δρόσω. Η βραδιά προμηνύεται καταστροφική…

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 66

Οι αρραβώνες του Νικηφόρου και της Ρένας οδηγούνται σε καταστροφή, μετά την εμφάνιση της Δρόσως. Θα καταφέρει ο Νικηφόρος ν’ αντιστρέψει το κλίμα; Ο Σέργιος οργανώνει ένα σχέδιο με τους συμμαθητές του, που θα φέρει εκτός ορίων την Αιμιλία. Ο Πέτρος παραπέμπεται σε δίκη και η εφημερίδα κλείνει μετά την παγίδα που του έστησε ο Ζάχος με τον Ντούνια. Ο Πέτρος, όμως, θα ανακαλύψει σύντομα τον ηθικό αυτουργό. Ο Κυριάκος παίρνει μια πληροφορία που θα εκτροχιάσει τη σχέση του με την Ουρανία. Μια συνάντηση της Δρόσως με τη Ρένα, θα περιπλέξει ακόμα περισσότερες τις σχέσεις όλων. Η ανεύρεση ενός πτώματος θ’ ανοίξει μια υπόθεση που δεν βρήκε ποτέ δικαίωση…

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 67

Η Ουρανία ομολογεί στον Κυριάκο την αλήθεια για το δάνειο, ενώ η Ρένα πιέζει τον Νικηφόρο να μιλήσει στον Σέργιο για τη σχέση τους. Την ίδια στιγμή, η Δρόσω εκφράζει τις αντιρρήσεις της για εκείνη και προκαλεί εντάσεις. Ο Πέτρος υποψιάζεται πως ο Ζάχος έκλεισε την εφημερίδα του και τον αντιμετωπίζει ευθέως. Η Μυρσίνη συγκρούεται με την Αντιγόνη που καταλαβαίνει πως η αντίζηλός της δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μάχη. Ο Άγγελος προχωρά το σχέδιό του και μπαίνει στα γραφεία των Αβάντων. Ο Παναγιώτης δεν εμπιστεύεται τον Σταμάτη, ενώ ο Ζαχαρίας περνά δύσκολα στο σχολείο. Ο Ακύλας προχωράει τα μεγαλεπήβολα σχέδια του στο Διαφάνι, ενώ ο Μελέτης με τον Δούκα περνάνε στην αντεπίθεση. Η Ελένη αιφνιδιάζεται από τον Τόλλια και έχει μια απρόσμενη συνάντηση…

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 68

Το πτώμα του Λούβαρη θα φέρει καινούριες αναταράξεις στην οικογένεια Σεβαστού. Η Ρένα ζητάει απ’ τον Νικηφόρο να συναντηθούνε με την Ασημίνα και τη Δρόσω προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Θα δεχτούν τα κορίτσια αυτήν την ριψοκίνδυνη πρόταση; Η Ζωή συνεχίζει τις προσπάθειες να συνεφέρει τον γιο της, ενώ ο Δούκας αρχίζει έναν υπόγειο πόλεμο εναντίον του Ακύλα, χρησιμοποιώντας τόσο τον Ζάχο, όσο και τον Μελέτη. Το Διαφάνι καλείται να ψηφίσει εάν πρέπει να δεχτεί τη βοήθεια που τους προσφέρει ο Δούκας για τη μάχη εναντίον του αεροδρομίου. Ο Ακύλας βρίσκεται απ’ τη μια στιγμή στην άλλη με την πλάτη στον τοίχο, με τ’ αποτελέσματα να είναι απρόβλεπτα…

