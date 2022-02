Κοινωνία

Νεαροί “ποζάρουν” στο καπό περιπολικού: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Άμεση αντίδραση της Αστυνομίας για το περιστατικό με τους νεαρούς Ρομά στην Λαμία που ποζάρουν προκλητικά πάνω στο περιπολικό.



Την άμεση αντίδραση της Αστυνομίας προκάλεσε το περιστατικό με τους νεαρούς Ρομά στην Λαμία που φαίνονται, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok, να ποζάρουν προκλητικά πάνω σε καπό περιπολικού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχουν ταυτοποιηθεί τρία από τα εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία δύο έχουν προσαχθεί.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Σχετικά με βίντεο, που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο οποίο απεικονίζονται άτομα να ανεβαίνουν στο καπό σταθμευμένου περιπολικού οχήματος, από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί τρία (3) από τα εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία δύο (2) έχουν προσαχθεί.



Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για έργο εξύβριση και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.



Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας."

