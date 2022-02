Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία στο Κίεβο

Τι αναφέρει η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, σε μήνυμά της στο Twitter.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο έδωσε σήμερα εντολή για την απόσυρση του μη αναγκαίου προσωπικού της, με την Ουάσιγκτον να θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο μιας επικείμενης ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

«Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε την αποχώρηση των Αμερικανών εργαζομένων, που δεν είναι απαραίτητοι για τις έκτακτης ανάγκης υπηρεσίες της πρεσβείας, λόγω των πληροφοριών που συνεχίζουν να κάνουν λόγο για μια ενίσχυση του ρωσικού στρατού στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας δείκτης μιας ενδεχόμενης σημαντικής στρατιωτικής δράσης», αναφέρει η πρεσβεία στο Κίεβο, σε μήνυμά της στο Twitter.

Today, the @StateDept?ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to?continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS