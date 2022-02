Κοινωνία

Κυψέλη: Μάνα σκότωσε το παιδί της - Το έκρυβε για χρόνια στο μπαλκόνι

Η Ελληνίδα μητέρα και ο Πολωνός εραστής της, ομολόγησαν την πράξη τους.

Ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται αυτή την ώρα στην Κυψέλη. Μητέρα φέρεται να δολοφόνησε μαζί με τον Πολωνό σύντροφο της το 7χρονο αγοράκι της και για πέντε ολόκληρα χρόνια έκρυβε το πτώμα του στην εργαλειοθήκη στην βεράντα του σπιτιού τους.

Σήμερα, πριν λίγη ώρα, συνελήφθη η Ελληνίδα μητέρα και ο Πολωνός εραστής της, ομολόγησαν την πράξη τους και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η φρικαλέα ιστορία, ξεκινάει πέντε χρόνια πριν.

Τότε που το 7χρονο αγοράκι εξαφανίσθηκε και η Ελληνίδα μητέρα ισχυρίστηκε ότι το παιδί το είχε ο πατέρας του, πρώην σύζυγος του του στην Πολωνία.

Οι αστυνομικοί όμως δεν πείστηκαν, έψαξαν την υπόθεση και όταν διαπίστωσαν πως το παιδάκι ήταν θαμενο σε μια εργαλειοθήκη στην βεράντα του διαμερίσματος στην οδό Αστυπάλαιας στην Κυψέλη πέρασαν χειροπέδες στην μητέρα και τον σύντροφο της.

