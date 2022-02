Αθλητικά

Θήβα: Συλλήψεις και “λουκέτο” σε συνδέσμους οπαδών

Έρευνες σε λέσχες φιλάθλων αθλητικών σωματείων πραγματοποιήθηκαν και στην περιοχή της Θήβας.



Έρευνες σε λέσχες φιλάθλων αθλητικών σωματείων πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Θήβας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των νομότυπων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι δύο λέσχες δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, με αποτέλεσμα να συλληφθούν δύο Έλληνες, υπεύθυνοι αυτών των χώρων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί αθλητισμού, ενώ οι προαναφερόμενοι χώροι σφραγίστηκαν με σχετική απόφαση.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.

