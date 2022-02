Κοινωνία

Κυψέλη: Φρίκη για το τσιμέντωμα του 7χρονου - Σε εργαλειοθήκη τα οστά του (εικόνες)

Ομολόγησαν το αποτρόπαιο έγκλημα η νεαρή μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της.

Φρίκη προκαλεί η εξιχνίαση εγκλήματος που διαπράχθηκε το 2017, στην Κυψέλη, όπου 29χρονη Ελληνίδα μητέρα μαζί με τον 33χρονο πρώην Πολωνό σύντροφό της, δολοφόνησαν το 7χρονο παιδί της και στη συνέχεια έκρυβαν τη σορό του σε εργαλειοθήκη στη βεράντα του διαμερίσματός τους, στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη το πρωί και κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε και πρόκειται να οδηγηθεί την Δευτέρα στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, ο 33χρονος αλλοδαπός, παρουσία της μητέρας του παιδιού, τον Ιανουάριο του 2017, έκλεισε με μονωτική ταινία το στόμα του 7χρονοπυ αγοριού, επειδή ήταν άτακτο, όπως ομολόγησε στην Αστυνομία, στο διαμέρισμα που διέμεναν τότε, στην οδό Σκιάθου, στην Κυψέλη. Ο θάνατος του παιδιού, που είχε μια αδελφούλα, 8 ετών, προκλήθηκε από ασφυξία.

Στη συνέχεια το ζευγάρι έφτιαξε ένα "τάφο" με τούβλα στο δώμα, όπου έθαψε το άτυχο αγοράκι. Αργότερα, που ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος έκανε έξωση στο ζευγάρι, ο Πολωνός έβαλε τα οστά του παιδιού σε μια εργαλειοθήκη και περιφερόταν με αυτή σε δρόμους της Αθήνας, ενώ στη συνέχεια χώρισε με την μητέρα του αγοριού. Η τελευταία ισχυριζόταν ότι ο Πολωνός βιολογικός πατέρας του παιδιού το είχε πάρει μαζί του στην χώρα του και έκτοτε είχε εξαφανιστεί.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης νοίκιασε στη συνέχεια ένα διαμέρισμα στην οδό Αστυπάλαιας, επίσης στην Κυψέλη, ενώ τοποθέτησε τα οστά του αγοριού μέσα δυο μαύρες σακούλες στην εργαλειοθήκη, την οποία έκρυψε μέσα σε ένα καναπέ.

Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από πληροφορίες που είχε για την εξαφάνιση του 7χρονου παιδιού, προχώρησε αργά χθες το βράδυ στην προσαγωγή της 29χρονης και του πρώην συντρόφου της, οι οποίοι, τελικά, ομολόγησαν το πρωί.

