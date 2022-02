Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Το φονικό δρεπάνι και ο 12ος ύποπτος

Οι καταθέσεις των δέκα προφυλακισθέντων, η απολογία του 11ου και η αναζήτηση του 12ου ατόμου «κλειδί».

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Νέα στοιχεία προκύπτουν για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού από την εξέταση DNA. Τον 12ο άγνωστο Χ αναζητούν πλέον οι αρχές, καθώς την Δευτέρα ολοκληρώνονται οι απολογίες των έντεκα συλληφθέντων….

Είναι λίγες ώρες πριν την δολοφονία του Άλκη. Τουλάχιστον δύο από τους συλληφθέντες βρίσκονται στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πυλαία και παρακολουθούν τον αγώνα του Δικεφάλου με τον Ολυμπιακό. Ο 23χρονος που οδηγούσε το λευκό όχημα εντοπίζεται στην κερκίδα μαζί με άλλους οπαδούς. Είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός που έχει σχεδόν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και φοράει μια μαύρη φόρμα με άσπρες ρίγες.

Στοιχεία που δείχνουν ποιοι είχαν πιάσει το φονικό δρεπάνι αλλά και το ποιοι μπορεί να βρίσκονταν σε ένα από τα αυτοκίνητα της επίθεσης, δείχνουν τα αποτελέσματα του DNA που διενεργήθηκαν από τις αρχές.

Από την ανάλυση στην λεπίδα και στο κουμπί αναδίπλωσης, βρέθηκε DNA του Άλκη. Το δρεπάνι βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας δίπλα στις λίμνες αίματος που προκάλεσαν τα φονικά χτυπήματα. Από την μονωτική ταινία της λαβής του δρεπανιού βρέθηκε DNA που ανήκει σε ένα από τα θύματα της επίθεσης. Εκτιμάται ότι το θύμα είτε πάνω στην πάλη άγγιξε το δρεπάνι είτε μετά την επίθεση που δέχτηκε φροντίζοντας τον φίλο του που αιμορραγούσε το πέταξε στην γωνιά που βρέθηκε.

Οι προφυλακισμένοι για την δολοφονία του 19χρονου είναι πλέον δέκα, καθώς και οι τέσσερις που απολογήθηκαν την Παρασκευή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Κομβικής σημασίας ήταν η κατάθεση του «Αθηναίου», ο οποίος κατονομάστηκε από τον 21χρονο Ι.Κ. ως ο δολοφόνος του Άλκη. Η απολογία του διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες. «Μαχαίρωσα έναν αλλά δεν θυμάμαι ποιον», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια.

«Έδωσα δύο τσιμπιές με το μαχαίρι (καράμπιτ) στην αριστερή πλευρά ενός παιδιού που ήταν όρθιο, χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Υπήρχε αναταραχή, ακολούθησε κυνηγητό και έφυγα από εκεί», κατέθεσε ο «Αθηναίος».

Με ενδιαφέρον αναμένεται τη Δευτέρα, η απολογία του οπαδού που διέφυγε στην Αλβανία και παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές το βράδυ της Πέμπτης. Και αυτός αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε ενεργό ρόλο στην δολοφονική επίθεση.

«Δεν κρατούσα κάποιο αντικείμενο, δεν χτύπησα κανέναν, απλώς καταδίωξα», φέρεται να υποστηρίζει ο 20χρονος.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο πατέρας ενός εκ των οπαδών που έχουν προφυλακισθεί για την επίθεση.

«Πίστευα ότι μου κάνουνε φάρσα για χρήματα που κάνουνε τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που λένε κάτι έπαθε το παιδί σας. Έπαθα σοκ, δεν ήξερα τίποτα. Δεν με ενημέρωσαν γιατί είναι ενήλικας….. Από το τηλέφωνο κλαίει. Με ντρέπεται», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας ενός εκ των προφυλακισθέντων, ο οποίος έχει μιλήσει με το γιο του μόνο τηλεφωνικά. Για τους γονείς του Άλκη δεν έχει λόγια. Μόνο μία λέξη: «συλλυπητήρια».

«Δεν μπορώ να τους νιώσω. Το παιδί τους έχει χαθεί. Το δικό μου ζει. Καλώς ή κακώς. Πίστευα ότι μπορώ να τους νιώσω αλλά τελικά δεν μπορώ να τους νιώσω. Άλλο να χαθεί και άλλο να ζει το παιδί. Το μόνο που έχω να πω είναι τα θερμά μου συλλυπητήρια. Μέσα από την καρδιά μου. Στην οικογένεια του. Είμαστε συντετριμμένοι και εγώ και η οικογένεια μου όλοι. Τα συγγνώμη είναι λίγα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη να πω χίλια συγγνώμη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι έρευνες της Αστυνομίας στρέφονται πλέον στον άγνωστο Χ της υπόθεσης, τον 12ο οπαδό και οδηγό του τρίτου οχήματος, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει χαρακτηριστεί ως «μεγάλος», χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν αυτό αφορά την ηλικία ή τον ρόλο του στην ομάδα των χούλιγκαν.

