Οικονομία

Αδήλωτα ακίνητα: Μπαράζ ελέγχων και πρόστιμα

Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται στην Εφορία με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων ακίνητης περιουσίας. Όσοι «ξέχασαν» ή έχουν υποδηλώσει στοιχεία των ακινήτων τους, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικά πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

Στο «σαφάρι» ελέγχων που έχει εξαπολύσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντός του έτους θα προστεθεί ακόμα ένα ηλεκτρονικό «υπερόπλο», καθώς αναμένεται να προχωρήσει η διασύνδεση των υπηρεσιών της με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί εκεί θα διασταυρωθεί με τις δηλώσεις Ε9, Ε1 και όπου υπάρξει διαφορά θα ακολουθήσουν «ραβασάκια» προς τους φορολογούμενους.

Η διασύνδεση TAXISnet και Εθνικού Κτηματολογίου δεν είναι καινούργια υπόθεση, καθώς αποτέλεσε και προαπαιτούμενο που είχαν θέσει οι θεσμοί σε μνημονιακές αξιολογήσεις από το 2018 αλλά δεν προχώρησε. Πληροφορίες της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» αναφέρουν ότι η διασύνδεση βρίσκεται προ των πυλών και η υλοποίησή της αναμένεται εντός του έτους.

Λάθη… χωρίς πρόθεση

Οι ελεγκτές, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των αρχείων με στοιχεία ακινήτων και των δικαιωμάτων επί ακινήτων και των δικαιούχων. Η διαδικασία θα αφορά όλα τα ακίνητα και εντός σχεδίου πόλεως και εκτός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», αν και εκτιμάται ότι είναι λίγοι αυτοί που «ξέχασαν» να δηλώσουν ένα ή περισσότερα ακίνητα στην εφορία, υπάρχει σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών που είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος υποδηλώνει τα ακίνητά του.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία ενός υπογείου ή το εμβαδόν της οικίας και μονοκατοικίες που δεν δηλώνουν βοηθητικούς χώρους. Η εκτίμηση είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που θα αναδείξει η διασταύρωση είναι τα πολλά λάθη σε δηλώσεις που έχουν γίνει πριν πολλά χρόνια και επαναλαμβάνονται σε κάθε Ε9, ακόμα και χωρίς πρόθεση.

Οι – σκόπιμα – μικρότερες δηλώσεις

Πέρα από τα λάθη, οι ελεγκτές αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις ιδιοκτητών που δεν έχουν δηλώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσία τους για να γλιτώσουν φόρους. Παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να προσπάθησαν να δείξουν μικρότερη εικόνα της περιουσίας τους από την πραγματική λόγω των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης. Μικρότερη ακίνητη περιουσία στο Ε9 σημαίνει μειωμένα τεκμήρια.

Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν περιπτώσεις ιδιοκτητών που ήταν κοντά στο όριο του συμπληρωματικού φόρου και «ξεχνούσαν» ένα ή δύο ακίνητα για να μη το ξεπεράσουν. Στο στόχαστρο και οι οφειλέτες με σημαντικά χρέη προς την εφορία, οι οποίοι τα «αφήνουν» να τοκίζονται χωρίς να τα εξοφλούν, αλλά ούτε τα ρυθμίζουν. Εκεί η ακίνητη περιουσία που μπορεί να βρεθεί αδήλωτη αποκτά άλλο νόημα, καθώς τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης είναι μια δύσκολη πραγματικότητα και κατασχέσεις γίνονται κάθε μέρα.

Η διαδικασία

Στην περίπτωση που υπάρξουν «ευρήματα» για έναν ιδιοκτήτη, η διαδικασία είναι λίγο-πολύ η ίδια με κάθε άλλη υπόθεση υποδήλωσης στην ΑΑΔΕ. Επανυπολογισμός των φόρων (ΕΝΦΙΑ, συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), επιβολή πρόσθετου φόρου (ως τόκος εκπρόθεσμης πληρωμής) και πρόστιμα επειδή δεν είχε γίνει σωστή δήλωση στην εφορία.

Η ουσία, πέρα από το να καταβληθούν οι φόροι που έπρεπε να είχαν καταβληθεί και τα πρόστιμα που αναλογούν, είναι ότι η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα του ελληνικού χάρτη της ακίνητης περιουσίας. Αυτό από μόνο του είναι πολύτιμο τόσο στο σχεδιασμό φόρων όσο και στη φορολογική δικαιοσύνη.

