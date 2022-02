Κοινωνία

Γιαννόπουλος για Κυψέλη: Το “Χαμόγελο” είχε δεχθεί καταγγελίες για την οικογένεια (βίντεο)

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος για το σκηνικό της φρίκης στην Κυψέλη. Οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί.

Για τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου στην Κυψέλη μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη ο πρόεδρος από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, το 2008 το «Χαμόγελο» δέχθηκε καταγγελία για την 16χρονη εγκυμονούσα και μετέπειτα μητέρα του 7χρονου.

Ανάλογη καταγγελία κακοποίησης δέχθηκε το «Χαμόγελο» για την κόρη της 29χρονης σήμερα, το 2018.

Μάλιστα, την εποχή που ορίζεται η δολοφονία του 7χρονου, το «Χαμόγελο» ενημερώθηκε από το σχολείο του πως το παιδί είχε μώλωπες και άνθρωποι του Οργανισμού το συνόδευσαν μαζί με τη μητέρα του στο νοσοκομείο.

Εκείνη αρνήθηκε ότι ο σύζυγος έκανε κακό στο παιδί της.

Μετά από εισαγγελική παρέμβαση και επέμβαση της Ασφάλειας η αδελφή του 8χρονου ανατέθηκε σε ανάδοχη οικογένεια και «σώθηκε», σύμφωνα με τον Γιώργο Γιαννόπουλο.

«Δεν γνωρίζαμε για το αγόρι», είπε σημειώνοντας πως η μητέρα διαβεβαίωνε πως το αγόρι είναι στην Πολωνία με τον πατέρα του είναι καλά στην υγεία του, ισχυριζόμενη μάλιστα πως τον είχε δει.

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" στη συνέχεια εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με τη δολοφονία 7χρονου αγοριού από την 29χρονη μητέρα του και τον 33χρονο Πολωνό σύντροφό της το 2017 στην Κυψέλη, η οποία σήμερα εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία:

Καταγγέλλει ένα πρωτοφανές κενό του συστήματος, σε συνέχεια πλήθους υποστηρικτικών ενεργειών που πραγματοποίησε ο Οργανισμός, καταφέρνοντας να σώσει την αδελφή του δολοφονημένου παιδιού.

Παρόλο που για το δολοφονημένο παιδί δεν έγινε ποτέ κάποια αναφορά ή κλήση στις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού, ωστόσο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε μία σειρά ενεργειών, τόσο για τη μητέρα του (Χριστίνα-Κλαούντια) ως ανήλικη, όσο και για την αδελφή του.

Συγκεκριμένα ενημερώνει:

• Στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε επιτόπια παρέμβαση της τότε ανήλικης, Χριστίνα-Κλαούντια, (μητέρα του δολοφονημένου παιδιού), η οποία τότε ήταν 15 ετών. Η επιτόπια πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελίας που έλαβε ο Οργανισμός από πολίτη. Επιπλέον, σύμφωνα με το άτομο που κάλεσε τη Γραμμή SOS 1056, η τότε ανήλικη κυοφορούσε.

• Στις 16 Μαΐου 2018 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έστειλε αναφορά στην Εισαγγελία Ανηλίκων ότι η φερόμενη ως αδελφή του δολοφονημένου παιδιού βιώνει σωματική κακοποίηση και παραμέληση. Το κορίτσι φαίνεται ότι είναι αδελφή του δολοφονημένου παιδιού, καθώς η καταγγελία αφορούσε τη μητέρα της, Χριστίνα-Κλαούντια.

• Στις 17 Μαΐου 2018 – την επόμενη δηλαδή ημέρα – ο διευθυντής του σχολείου που πήγαινε η αδελφή του δολοφονημένου παιδιού κάλεσε τη Γραμμή SOS 1056 και άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, καθώς το παιδί είχε πάει στο σχολείο με μώλωπες. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τη μητέρα της και εθελοντές του Οργανισμού βρίσκονταν κάθε λεπτό κοντά της για τη φροντίδα και ανακούφισή της. Ωστόσο, η μητέρα αρνιόταν ότι ο σύντροφός της κακοποιεί την μικρή.

• Στις 21 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε ψυχολογική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας για το παιδί με αφορμή το περιστατικό με τους μώλωπες στο σχολείο.

• Στις 27 Ιουνίου 2018 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα φιλοξενίας για την ανήλικη. Η αδελφή του δολοφονημένου παιδιού σήμερα είναι σε ανάδοχη οικογένεια. Από την παιδοψυχιατρική εκτίμηση που διεξήχθη φαίνεται ότι το παιδί που βρέθηκε νεκρό ζούσε από τον Νοέμβριο του 2016 με τον πατέρα του στην Πολωνία.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

• Η αδελφή του δολοφονημένου παιδιού σώθηκε, ωστόσο, τι ενέργειες είχαν γίνει για την υποστήριξη και του άλλου παιδιού;

• Ενώ έγιναν πολλές ενημερώσεις και ενέργειες για την προστασία των παιδιών φαίνεται ότι το σύστημα δεν ανταποκρίθηκε για την ολιστική στήριξη της οικογένειας και σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με τη δολοφονία ενός ακόμη παιδιού.

Θα μπορούσε να έχει σωθεί...

Βοηθήστε και εσείς ένα παιδί να σωθεί έγκαιρα από τις ολέθριες επιπτώσεις κάθε μορφής κακοποίησης, επικοινωνώντας εσείς, ή προτρέποντας το ίδιο το παιδί να επικοινωνήσει απευθείας με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δωρεάν και ανώνυμα:

? Στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

? Μέσω της Εφαρμογής CHAT1056, έναν νέο τρόπο άμεσης επικοινωνίας στη διάθεση κάθε παιδιού που υφίσταται κακοποίηση, ώστε να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια να συνομιλήσει μέσω γραπτού κειμένου.

Κάθε παιδί έχει απόλυτο δικαίωμα να είναι ασφαλές και προστατευμένο. Αν έχεις ακούσει ή αναγνωρίσει ένα κακοποιημένο ή παραμελημένο παιδί πρέπει να μιλήσεις.





