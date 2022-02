Κόσμος

Ουκρανία: Επικοινωνία Πούτιν με Μπάιντεν και Μακρόν

Πολύωρη επικοινωνία του Προέδρου της Ρωσίας με τον Αμερικανό και τον Γάλλο ομόλογό του, σε μία ύστατη προσπάθεια λύσης.

Μπάιντεν και Πούτιν είχαν απευθείας συνομιλία για όλα τα θέματα που οι ΗΠΑ είχαν θέσει δημόσια. Η συνομιλία ήταν "επαγγελματική, ουσιαστική και διήρκησε μια και πλέον ώρα. Δεν υπήρξε θεμελιώδης αλλαγή στη δυναμική που παρατηρείται εδώ και εβδομάδες", δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων αυτός ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για "σοβαρές και ταχείες επιπτώσεις" που θα υποστεί η Μόσχα σε περίπτωση που επιτεθεί στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, διάρκειας μιας και πλέον ώρας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ των δυο ηγετών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους "θα απαντήσουν αποφασιστικά και θα επιβάλλουν σοβαρές και ταχείες επιπτώσεις στη Ρωσία", αν η τελευταία εισβάλει στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Μπάιντεν είπε στον Πούτιν ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για διπλωματία καθώς και για "άλλα σενάρια", σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η πολυαναμενόμενη τηλεφωνική συνομιλία Μπάιντεν - Πούτιν για την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το θέμα της Ουκρανίας, δεν οδήγησε σε μια "θεμελιώδη αλλαγή", δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είπε τίποτα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που να υποδείκνυε ότι ετοιμάζεται να εισβάλει στην Ουκρανία, ανακοίνωσε αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας.

"Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη σε αυτά που λέει ο πρόεδρος Πούτιν ότι πρόκειται να προχωρήσει στην επίθεση", δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους μετά την τηλεφωνική συνομιλία Μακρόν και Πούτιν που διήρκησε σχεδόν 90 λεπτά.

"Είμαστε ωστόσο εξαιρετικά προσεκτικοί και σε εγρήγορση ως προς τη ρωσική (στρατιωτική) στάση προκειμένου να αποφύγουμε το χειρότερο".

Η Γαλλία θα συνιστούσε, εντούτοις, τώρα στους Γάλλους πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην Ουκρανία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Παράλληλα το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε στον Βλαντίμιρ Πούτιν την "αποφασιστικότητα (των Δυτικών) να αντιδράσουν" σε περίπτωση στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα συνεχίσει τις διπλωματικές του προσπάθειες για να αποτραπεί μια κλιμάκωση έχοντας τηλεφωνική συνομιλία απόψε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον Γερμανό καγκελάριο 'Ολαφ Σολτς και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

