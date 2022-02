Έμφυλη βία: Τραυμάτισε με γυαλί τη γυναίκα του

Κοινωνία

Γυναίκα βρέθηκε με τραύματα στο πρόσωπο και το σαγόνι έπειτα από επίθεση του συζύγου της με σπασμένο γυαλί!





Σοβαρότατο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Αίγιο. Γυναίκα βρέθηκε με τραύματα στο πρόσωπο και το σαγόνι έπειτα από επίθεση του συζύγου της με σπασμένο γυαλί!

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού στο Αίγιο και βρήκαν τον άνδρα να κλωτσάει την πόρτα του μπάνιου για να συνεχίσει το αποτρόπαιο έργο του. Οι άνδρες του ΕΛΑΣ τον συνέλαβαν με τις κατηγορίες παράβασης του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η γυναίκα αρχικά πήγε στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε τραύματα στο πρόσωπο και το σαγόνι από σπασμένο γυαλί (!) και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση κατά του συζύγου της.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο άνδρας της την έδερνε και την κακοποιούσε, όμως, δεν προχωρούσε σε καταγγελία γιατί φοβόταν για τη ζωή τη δική της και του παιδιού της.

