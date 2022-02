Πολιτική

Τουρκική πρόκληση: το μήνυμα προς το ελικόπτερο με τον Νίκο Χαρδαλιά

Τα πρώτα στοιχεία για την παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον υφυπουργό Άμυνας.

Το ελικόπτερου που μετέφερε τον Νίκο Χαρδαλιά παρενόχλησαν Τούρκοι, οι οποίοι του ζήτησαν να αλλάξει πορεία γιατί «πετάει σε αποστρατικοποιημένη περιοχή».

Το περιστατικό, σύμφωνα με τον Alpha, έλαβε χώρα από Αγαθονήσι, Καλόλιμνο και Φαρμακονήσι .

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήρωμα του ελικοπτέρου δεν απάντησε καν στις τουρκικές προκλήσεις.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε ανακοίνωσή του διευκρινίζει πως:

Σχετικά με την είδηση που μεταδίδεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, το ελικόπτερο που μετέφερε τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, ουδέποτε δέχθηκε παρενόχληση από τουρκικό εναέριο μέσο. Υπήρξε εκπομπή ηχογραφημένου μηνύματος κατά την αυθαίρετη πάγια ακολουθούμενη τακτική του τελευταίου χρονικού διαστήματος προς κάθε εναέριο ή πλωτό μέσω των Ενόπλων Δυνάμεων ότι βρίσκονται σε αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικός Χαρδαλιάς, βρέθηκε το Σάββατο (12/2) σε ακριτικά νησιά και μικρονησίδες στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης τετραήμερου προγράμματος επισκέψεων σε Σχηματισμούς, Μονάδες και Επιτηρητικά Φυλάκια των Ενόπλων Δυνάμεων στο κεντρικό, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο Πέλαγος

