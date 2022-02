Αθλητικά

Άρης: Πέθανε ο Θοδωρής Καρυπίδης, πρόεδρος της ΠΑΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του Άρη καθώς πέθανε σε ηλικία 49 χρονών ο πρόεδρος της ΠΑΕ και ξάδελφος του ιδιοκτήτη, Θοδωρή Καρυπίδη.

Ο Θεόδωρος Καρυπίδης, συνονόματος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Άρης και πρόεδρός της, έφυγε από τη ζωή σήμερα (12/2) σε ηλικία 49 ετών «βυθίζοντας» στη θλίψη του Θεσσαλονικείς. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη ήταν ξάδελφος του Θοδωρή Καρυπίδη που είναι ιδιοκτήτης της ομάδας. Πέθανε μετά από πολυήμερη νοσηλεία -λόγω κορονοϊού- σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα φτωχότερη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, Θόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη, σε ηλικία 49 χρόνων.

Η οδύνη όλων μας είναι μεγάλη. Ο εκλιπών υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση την ΠΑΕ ΑΡΗΣ από το 2018.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Θόδωρε, καλό ταξίδι…

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Φρίκη για το τσιμέντωμα του 7χρονου - Σε εργαλειοθήκη τα οστά του (εικόνες)

Τουρκική πρόκληση: το μήνυμα προς το ελικόπτερο με τον Νίκο Χαρδαλιά

Κορονοϊός: Οι μακροπρόθεσμες καρδιαγγειακές επιπλοκές που προκαλεί