Κοινωνία

NΟΤΑΜ: Τι αλλάζει για τις πτήσεις εξωτερικού

Τι ισχύει για ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία

Τροποποιείται η ΝΟΤΑΜ για πτήσεις εξωτερικού από σήμερα Σάββατο 12 Φεβρουαρίου έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και έτσι χωρίς την υποχρέωση αρνητικού τεστ θα εισέρχονται στη χώρα μας και οι ταξιδιώτες που προέρχονται από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά με την προϋπόθεση να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Η είσοδος των ταξιδιωτών που προέρχονται από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά επιτρέπεται με την επίδειξη εναλλακτικά ενός εκ των παρακάτω εγγράφων:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση.

Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα ημέρες.

Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα ισχύουν χωρίς καμία άλλη αλλαγή έως τις 21/2/2022.

Οι υπόλοιπες notam που έχουν δημοσιευτεί στις 6/2/2022, είναι οι εξής:

Υποχρεωτική συμπλήρωση PLF για όλους τους επιβάτες:

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr οποιαδήποτε ώρα πριν από την αναχώρηση της πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Χωρίς τεστ άφιξης οι ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19:

Η είσοδος των ταξιδιωτών που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και από τις 33 χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC), δηλαδή οι ακόλουθες: Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, Βατικανό, Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία, Ελβετία, Ελ Σαλβαδόρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, Λίβανος, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Παναμάς, Πράσινο Ακρωτήριο, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Τόγκο, Τουρκία, Τυνησία, Φερόες Νήσοι και Κινεζική Ταϊπέι, επιτρέπεται με την επίδειξη Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, το οποίο περιέχει πληροφορίες για ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση.

Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα ημέρες.

Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Mε αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εμβολιασμού για όλους τους υπόλοιπους ταξιδιώτες:

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, πλην των κρατών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν καθώς και από τις 33 χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Έλεγχοι σε παιδιά από πέντε ετών και άνω:

Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από πέντε ετών και άνω.

Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών και προσωρινός περιορισμός πέντε ημερών σε περίπτωση κρούσματος:

Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (PCR ή rapid test) κατά την άφιξη τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα/απομόνωση θα ισχύει για πέντε μέρες, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο προσωρινός περιορισμός αρχίζει από την επόμενη ημέρα της διάγνωσής τους ως θετικών στον κορονοϊό COVID-19. Μετά την πάροδο των πέντε ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα έχουν βελτιωθεί, με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για είκοσι τέσσερις ώρες χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, λήγει ο προσωρινός περιορισμός.

Εάν ο πυρετός συνεχίζει μετά την πάροδο των πέντε ημερών, παρατείνεται ο προσωρινός περιορισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Οι συγκεκριμένοι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη) για τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες από τη λήξη του περιορισμού. Όλοι οι επιβάτες εξωτερικού πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών της χώρας μας.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική:

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας. Επίσης οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.

Ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα και σε περίπτωση παραβίασης φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.

