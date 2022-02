Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης: Ούτε με τον Παναιτωλικό τα κατάφερε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λευκή ισοπαλία στη Ριζούπολη για τον Απόλλωνα Σμύρνης, που παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Όλο και δυσχερέστερη γίνεται η προσπάθεια του Απόλλωνα Σμύρνης να παραμείνει στη Super League. Η «ελαφρά ταξιαρχία» έμεινε για ένατο συνεχόμενο παιχνίδι «άσφαιρη», παραχώρησε ισοπαλία 0-0 στον Παναιτωλικό στη Ριζούπολη, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, και διατηρείται «βυθισμένη» στην τελευταία θέση της κατάταξης, τρεις βαθμούς πίσω από τον Ατρόμητο.

Ο Παναιτωλικός, που προερχόταν από τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα και τον δραματικό αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό στο κύπελλο, απείλησε πρώτος στο 12΄, όμως στη σέντρα-σουτ του Ντίας ο Μαλής δεν πρόλαβε να βάλει την προβολή. Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» και έφτασαν «μια ανάσα» από το γκολ στο 19΄, όμως το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε την κεφαλιά του Σίγκνεβιτς. Η επόμενη καλή φάση του ματς καταγράφηκε στο 40΄ και ήταν για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που είδε τον αφύλακτο Ντίας να αστοχεί στο εν κινήσει σουτ που επιχείρησε, μετά από γέμισμα του Αντούνες. Ο ίδιος παίκτης απείλησε εκ νέου στο 44΄, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Νταγκό, αλλά αυτή τη φορά ήταν ο Βιτλής που του στέρησε το γκολ.

Στο β΄ ημίχρονο το ματς είχε γρήγορο ρυθμό, σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν, αλλά όχι γκολ. Στο 49΄ ο Νταγκό έφυγε «στην πλάτη» της άμυνας του Απόλλωνα, απέφυγε και τον Βέρχουλστ, αλλά καθυστέρησε και κόπηκε. Ο ίδιος παίκτης απείλησε στο 51΄ με σουτ που έδιωξε σε κόρνερ ο Βέρχουλστ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ρόνγκε απομάκρυνε με κεφαλιά το σουτ του Καρέλη. Στο 62΄ οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ, όμως Σίγκνεβιτς και Παμλίδης δεν κατάφεραν να πλασάρουν από κοντά τον Ανέστη και στη συνέχεια ο Τσιλούλης, προ σχεδόν κενής εστίας, έστειλε τη μπάλα άουτ. Στο 64΄ σε πολύ ωραία προσπάθεια και σουτ του Μαρτίνες, ο Ανέστης βρήκε λίγο τη μπάλα, πριν αυτή καταλήξει στο δοκάρι, για να ακολουθήσουν άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες για την «ελαφρά ταξιαρχία»: στο 77΄ ο Τσιλούλης νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Ανέστη και ένα λεπτό αργότερα ο Ντάουντα βρέθηκε σε καίρια θέση, αλλά η κεφαλιά του ήταν απογοητευτική. Με τον Απόλλωνα να πιέζει, ο Παναιτωλικός προσπάθησε να «χτυπήσει» στην αντεπίθεση και παραλίγο να τα καταφέρει στο 85΄, όμως ο Βέρχουλστ σταμάτησε τον Καρέλη.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Βιτλής, Ντεντάκης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζιανλούκα Φέστα): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Βιτλής (46΄ Μπαξεβανίδης), Σλίβκα, Ντομίνγκες, Παμλίδης (66΄ Ντάουντα), Ρόγκνε, Μαρτίνες, Τσιμπσάχ (63΄ Κάστρο), Σίγκνεβιτς (83΄ Ιωαννίδης), Τσιλούλης (83΄ Γιαννιώτας)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αντούνες, Μεντόσα (86΄ Λούι), Χουχούμης, Μαλής, Κορνέλιους, Καρέλης (86΄ Βργκοτς), Λάρσον, Φλόρες, Νταγκό (64΄ Βέργος), Ντίας (73΄ Μπαρμπόσα)