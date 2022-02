Αθλητικά

Ιωνικός: “Φρένο” στο σερί του Αστέρα Τρίπολης

Ο Ιωνικός ανέκοψε το σερί νικών του Αστέρα Τρίπολης που από την αρχή του χρόνου δεν «είδε» ήττα.

«Φρένο» στη ξέφρενη πορεία του Αστέρας Τρίπολης από την αρχή του νέου χρόνου έβαλε ο Ιωνικός. Αν και βρέθηκε να χάνει από γκολ του Καπίγια μόλις στο 6΄, η ομάδα της Νεάπολης πήρε μεγάλη νίκη με 3-2 στο γήπεδο «Θόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 23η αγωνιστική της Super League, και έκανε άλμα για την παραμονή στην κατηγορία. Ο Αοσμαν με πέναλτι στο 63΄ (σε μία φάση όπου αποβλήθηκε ο Καστάνιο), ο Λένις στο 67΄ και ο Μάναλης στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων «υπέγραψαν» την ανατροπή των νεοφώτιστων, πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ στην εκπνοή ο Κρέσπι για την αρκαδική ομάδα, που γνώρισε την πρώτη ήττα της μετά από πέντε διαδοχικές νίκες.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Σίτο «χόρεψε» από αριστερά τον Ματσούκα και γύρισε στον Ριέρα, το σουτ του τελευταίου ήταν αδύναμο, αλλά ο Καπίγια πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή άνοιξε το σκορ. Οι Αρκάδες θα μπορούσαν να διερύνουν το προβάδισμά τους, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το σουτ του Σονί (10΄) και ο Καπίγια είδε τη δική του προσπάθεια να περνάει δίπλα από την εστία στο 12΄. Στη συνέχεια, ο Ιωνικός σταδιακά ισορρόπησε το ματς και θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως η κεφαλιά του Ρομαό έφυγε μόλις άουτ.

Η φάση που σημάδεψε τον αγώνα έγινε στο 58ο λεπτό. Ο Λένις βγήκε τετ-α-τετ με τον Τσιφτσή και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, όμως την ώρα που έκανε το πλασέ σπρώχτηκε από πίσω από τον Καστάνιος. Ο διαιτητής Κουμπαράκης αρχικά δεν καταλόγισε κάτι, αλλά μετά από σχεδόν δίλεπτη εξέταση του βίντεο, υπέδειξε πέναλτι και απέβαλε τον αμυντικό του Αστέρα. Ο Αοσμαν στο 63΄ ευστόχησε από την άσπρη βούλα (πρώτο γκολ που δέχθηκε η ομάδα της Τρίπολης μέσα στο 2022) και ισοφάρισε. Πριν καν προλάβει ο Μίλαν Ράσταβατς να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, με δεδομένο ότι η ομάδα του έπαιζε με παίκτη λιγότερο, ο Ιωνικός ολοκλήρωσε την ανατροπή, με τον Αοσμαν να βγάζει εξαιρετική κάθετη στον Λένις και τον Κολομβιανό να «γράφει» το 1-2. Στο σημείο αυτό υπήρξε νέα διακοπή στο ματς, επειδή έπεσαν αντικείμενα στους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων που πανηγύριζαν το γκολ.

Εστω και με δέκα παίκτες, ο Αστέρας κυνήγησε λυσσαλέα την ισοφάριση, αλλά στάθηκε άτυχος στο 89΄, όταν το σουτ του Κρέσπι από το ύψος της περιοχής σταμάτησε στο δοκάρι. Τελικά, στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων (από τα εννέα που υποδείχθηκαν), ο Μάναλης έφυγε μόνος του στην κόντρα, πέρασε και τον Τσιφτσή και «σφράγισε» τη νίκη του Ιωνικού, παρότι δύο λεπτά αργότερα οι Αρκάδες βρήκαν δεύτερο γκολ, με σουτ του Κρέσπι, που κόντραρε σε αμυνόμενο και άλλαξε πορεία, ξεγελώντας τον Χουτεσιώτη.

Διαιτητής: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Σονί - Κιάκος, Βαφέας, Μάναλης

Κόκκινη: Καστάνιο (61΄)

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Χριστόπουλος (80΄ Λεό Τιλίκα), Καστάνιο, Αλβαρες, Βαλιέντε, Μουνάφο, Σίτο (81΄ Κρέσπι), Καπίγια (64΄ Αντζουλάς), Ριέρα (81΄ Μπενίτο), Σονί

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Βαφέας, Αοσμαν (85΄ Πλατέλλας), Ντάλσιο, Ματσούκας (73΄ Γκοτσούλιας), Σάντσεθ, Ρομαό, Κιάκος (90΄ Καμπράλ), Κάνιας, Λένις (73΄ Βαλεριάνος), Μάντζης (90΄ Μάναλης)

