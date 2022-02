Κόσμος

Μεξικό: “Λουτρό αίματος” σε κηδεία

Επιθέσεις ενόπλων στην ολονυχτία, αλλά και στην νεκρώσιμη ακολουθία. Μεταξύ των θυμάτων και γυναικόπαιδα.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Σιουδάδ Χουάρες, στο βόρειο Μεξικό, σε δύο επιθέσεις που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια ολονυχτίας και στη συνέχεια στην κηδεία ενός άνδρα, ο οποίος δολοφονήθηκε, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, η τοπική εισαγγελία.

Η πρώτη επίθεση με πυρά είχε στόχο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, το σπίτι στο οποίο γινόταν ολονυχτία για τον νεκρό από τους συγγενείς του. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν.

Η σορός του νεκρού μεταφέρθηκε χθες στη συνέχεια σε ναό, όπου μια ομάδα οπλισμένων ανδρών διέκοψε την νεκρώσιμη ακολουθία και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας άλλους έξι ανθρώπους. Τα θύματα είναι έξι άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί.

Κατά τις δύο επιθέσεις τραυματίστηκαν επίσης δύο άνθρωποι, διευκρίνισε η εισαγγελία της πολιτείας Τσιουάουα, στο βόρειο Μεξικό, σε ανακοίνωσή της.

Η Σιουδάδ Χουάρες, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τις ΗΠΑ, απέναντι από το Ελ Πάσο, στο Τέξας, είναι μια από τις πιο βίαιες πόλεις στο Μεξικό.

Περισσότεροι από 1.400 φόνοι καταγράφηκαν εκεί το 2021, στην πλειονότητά τους σε αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες λαθρεμπόρων ναρκωτικών.

