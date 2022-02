Κόσμος

Ουκρανία: Φόβοι για επικείμενη εισβολή της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε «κόκκινο» συναγερμό η Δύση. Πολλές χώρες καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, ενώ οι ξένες πρεσβείες στο Κίεβο, εκκενώνονται η μία μετά την άλλη.



Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται η Δύση, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες για άμεση ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα έγκυρων ξένων μέσων μάλιστα αναφέρουν πως οι δυνάμεις της Μόσχας θα επιτεθούν στις 16 Φεβρουαρίου. Πολλές χώρες από όλο τον κόσμο, καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, ενώ οι ξένες πρεσβείες στο Κίεβο, εκκενώνονται η μία μετά την άλλη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε σήμερα ότι ο κίνδυνος μία ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία είναι υψηλός και επικείμενος ώστε να δικαιολογήσει την απομάκρυνση της πλειονότητας του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο, την οποία ανακοίνωσε νωρίτερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Χονολολού, αφότου συνάντησε τους υπουργούς Εξωτερικών Ιαπωνίας και Νοτίου Κορέας, ο Μπλίνκεν επανέλαβε ότι η διπλωματική οδός με τη Ρωσία αναφορικά με την ουκρανική κρίση παραμένει ανοικτή και ότι ο μόνος δρόμος είναι η Ρωσία να αποκλιμακώσει την ένταση.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ο Μπεν Γουάλας, εκτίμησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μία επίθεση κατά της Ουκρανίας ανά πάσα στιγμή, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της Μόσχας ότι δεν απειλεί καμία χώρα. Σύμφωνα τους Sunday Times, ο Γουάλας δήλωσε χθες Σάββατο ότι μία ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι «πολύ πιθανή» και ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μία «επίθεση ανά πάσα στιγμή».

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης, το ΝΑΤΟ θα αναπτύξει τις δυνάμεις του κατά μήκος των ρωσικών συνόρων και οι σύμμαχοι θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές δαπάνες. «Μπορεί (ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) απλά να σβήσει τις μηχανές των τανκς του και να πάμε όλοι σπίτι, αλλά υπάρχει μία οσμή Μονάχου στον αέρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γουάλας.

Ο υπουργός άμυνας της Βρετανίας ταξίδεψε στη Μόσχα την Παρασκευή και συναντήθηκε με τον ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο Γουάλας δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές και ειλικρινείς» και ότι προέτρεψε τη Μόσχα να αποκλιμακώσει την ένταση στα ουκρανικά σύνορα. Από την πλευρά του, ο Σοϊγκού δήλωσε έπειτα από τη συνάντηση ότι το επίπεδο των σχέσεων Ρωσίας-Βρετανίας ήταν κοντά στο μηδέν και ότι ήταν αναγκαίο να σταματήσει η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Τους τελευταίους μήνες, η Δύση και το Κίεβο κατηγορούν τη Μόσχα με αφορμή τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας για προετοιμασίες μίας «εισβολής». Η Μόσχα έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες, δηλώνοντας επανειλημμένως ότι δεν απειλεί κανέναν, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της για τη στρατιωτική δραστηριότητα του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα, την οποία θεωρεί απειλή για την εθνική της ασφάλεια. Η Ρωσία υπογράμμισε επίσης ότι έχει το δικαίωμα να μετακινεί στρατεύματα εντός της επικράτειάς της και προειδοποίησε τις χώρες της Δύσης ότι οι στρατιωτικές ενισχύσεις στο Κίεβο θα μπορούσαν να το ενθαρρύνουν να τις χρησιμοποιήσει εναντίον των αυτονομιστών στη νοτιοανατολική Ουκρανία (Ντονμπάς).

Το Κρεμλίνο καταγγέλλει την "υστερία" των ΗΠΑ αλλά συνεχίζει τις επαφές

Το Κρεμλίνο κατήγγειλε σήμερα την αμερικανική "υστερία" στο θέμα της Ουκρανίας μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι δύο άνδρες αποφάσισαν "να συνεχίσουν τις επαφές"."Η υστερία έφθασε στο απόγειό της", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Γιούρι Ουσακόφ, διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν. Αλλά "οι πρόεδροι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές σε όλα τα επίπεδα", πρόσθεσε.

"Τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες, η κατάσταση οδηγήθηκε στον παραλογισμό", επέκρινε ο Ουσακόφ, δηλώνοντας ότι "οι Αμερικανοί ανακοινώνουν ακόμη και την ημερομηνία της ρωσικής εισβολής και ταυτόχρονα ενισχύουν τον στρατιωτικό μυ της Ουκρανίας". Σημείωσε ωστόσο ότι η συνομιλία "παρέμεινε αρκετά ισορροπημένη και επαγγελματική". "Οι πρόεδροι συμφώνησαν ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο Τζο Μπάιντεν θα εξεταστούν στη Μόσχα και θα ληφθούν υπόψη στην αντίδρασή μας" στις απαντήσεις που πρέπει να δώσουν το ΝΑΤΟ και η Ουάσινγκτον στις απαιτήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ρωσίας, πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας το απόγευμα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ήδη καταγγείλει "τις προκλητικές εικασίες για υποτιθέμενη 'ρωσική εισβολή' στην Ουκρανία" καθώς και τις "παραδόσεις μεγάλης κλίμακας σύγχρονου οπλισμού" στη γείτονά της.

Το πιθανό σχέδιο εισβολής στην Ουκρανία παρουσίασε η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι»:

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε και ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο, ο οποίος μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στο Κίεβο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: “Λουτρό αίματος” σε κηδεία

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε: Νικητές σε επικό ματς οι “ροχιμπλάνκος”