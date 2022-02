Αθλητικά

Η Τσέλσι πρωταθλήτρια κόσμου

Επικράτησε στην παράταση της Παλμέιρας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο άνθρωπος που είχε χαρίσει στην Τσέλσι το τρόπαιο του Champions League το 2021, σκοράροντας το «χρυσό» γκολ στον τελικό με την Μάντσεστερ Σίτι, Κάι Χάβερτς, ήταν αυτός που με το γκολ-πέναλτι που σημείωσε στο 117ο λεπτό της παράτασης του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με την Παλμέιρας, που χάρισε στους Λονδρέζους το πρώτο τους τρόπαιο στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ επικράτησε με 2-1 των Βραζιλιάνων και μετά τον χαμένο τελικό το 2012 από την Κορίνθιανς, κατάφερε να πάρει τον τίτλο, αφήνοντας την Παλμέιρας στην 2η θέση του τουρνουά που διεξήχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το σκορ άνοιξε στο 55΄ ο Ρομέλου Λουκάκου, ωστόσο, οι πανηγυρισμοί των Άγγλων δεν κράτησαν ούτε 10 λεπτά, καθώς στο 64΄ ο Βέιγκα, που είχε σκοράρει και με την Αλ Αχλί, «έγραψε» το 1-1 με πέναλτι. Το σκορ αυτό δεν άλλαξε στην κανονική διάρκεια του τελικού, με την Τσέλσι να παρουσιάζεται πιο δυνατή στο επιπλέον μισάωρο και να δικαιώνεται τρία λεπτά πριν το 120΄ με το γκολ του Γερμανού μέσου.

Στον αγώνα για την τρίτη θέση η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Αφρική, η Αλ Αχλί διέλυσε με 4-0 τον κορυφαίο σύλλογο της Ασίας, Αλ Χιλάλ, με 4-0 και κατέκτησε την 3η θέση της διοργάνωσης.

Οι Αφρικανοί έχουν αγωνιστεί στον «μικρό τελικό» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων συνολικά τέσσερις φορές (με τη σημερινή). Το 2006 επικράτησαν της Αμέρικα από το Μεξικό με 2-1 και πήραν την 3η θέση, το 2012 ηττήθηκαν 2-0 από τη Μοντερέι και το 2020 επιβλήθηκαν στα πέναλτι της Παλμέιρας. Έτσι έγιναν ο πρώτος σύλλογος που τερματίζει τρεις φορές τρίτος στη διοργάνωση.

