Κοινωνία

Πάτρα: Άλυτο μυστήριο ο θάνατος των τριών κοριτσιών

Στο "μικροσκόπιο" των Αρχών ο φάκελος με τα στοιχεία για το πώς χάθηκαν τα παιδιά. Η μητέρα ζητά να γίνει έρευνα. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας.



Άλυτο μυστήριο παραμένει ο θάνατος των τριών παιδιών της οικογένειας από την Πάτρα, με τη μητέρα να ζητά να γίνει έρευνα και να σταματήσουν οι εικασίες.

Μέσα από καταθέσεις και ανάλυση όλων των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο που έστειλε η Εισαγγελία στην Ασφάλεια Αττικής θα επιχειρήσουν οι αστυνομικοί να λύσουν το μυστήριο και να έχουν σαφή εικόνα για τα αίτια θανάτου των τριών παιδιών της οικογένειας από την Πάτρα.

Μάλιστα, η μητέρα ζητά από τις Αρχές να γίνει έρευνα σε βάθος. «Ας ψάξουν ό,τι θέλουν. Εδώ έφθασαν στο σημείο να κατηγορούν. Δηλαδή η Ίριδα, ένα παιδί που είχε πρόβλημα εκ γενετής, ακόμη και γι’ αυτό λένε διάφορα. Εγώ φυσικά ζητώ να γίνει έρευνα. Η οικογένεια θέλει να γίνει έρευνα. Και θέλει έρευνα για να σταματήσουν οι εικασίες. Θέλουμε να ηρεμήσουν τα παιδιά μας», δήλωσε η μητέρα στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο εκταφής, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Πάτρας διέταξε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα, καθώς όπως αναφέρεται στο υπόμνημα η κοινή λογική αδυνατεί να κατανοήσει πως και στις τρεις υποθέσεις των θανάτων των τριών μικρών παιδιών, δεν υπάρχουν απαντήσεις.

Γιατροί, νοσηλευτές και ιατροδικαστές αναμένεται να κληθούν ώστε να καταθέσουν. Το ίδιο θα συμβεί και με τους γονείς.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» έκανε λόγο για «άλυτο μυστήριο» και ανέφερε ότι ο βασικός έλεγχος έχει ήδη γίνει και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ωστόσο, σημείωσε ότι η αναψηλάφηση των ιστορικών των παιδιών μπορεί να δείξει κάτι παραπάνω.

«Πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας σε ησυχία για να έχουμε το αποτέλεσμα», υπογράμμισε η κ. Μαστοράκου, με αφορμή τις εικασίες που κυκλοφορούν.

Τσιόλα: η οποιαδήποτε τοποθέτηση επί του θέματος μόνο σύγχυση μπορεί να επιφέρει

Σε γραπτή δήλωση προχώρησε σήμερα η ιατροδικαστής του υπουργείου Δικαιοσύνης και προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, Αγγελική Τσιόλα, σχετικά με την «ιατροδικαστική διερεύνηση», όπως αναφέρει, «των περιστατικών των τριών παιδιών της ίδιας οικογένειας στην Πάτρα».

Συγκεκριμένα, η Αγγελική Τσιόλα αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με την περίπτωση η οποία συζητείται εντόνως κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορά στην ιατροδικαστική διερεύνηση των περιστατικών των τριών παιδιών της ίδιας οικογένειας στην Πάτρα, και με απόλυτο σεβασμό, τόσο στην οικογένεια που πενθεί, όσο και στις προανακριτικές και ανακριτικές αρχές, αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω τα ακόλουθα:

Τη στιγμή που οι προανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η οποιαδήποτε τοποθέτηση επί του θέματος, ιατρών που δεν έχουν ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα περιστατικά -προέδρων ιατρικών συλλόγων, ιδιωτών ιατροδικαστών, οι οποίοι τοποθετούνται, χρησιμοποιώντας τίτλους προέδρων -αντιπροέδρων - γραμματέων κ.ο.κ - μόνο σύγχυση μπορεί να επιφέρει, αλλά και δημιουργία εντυπώσεων με απότοκη παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Άλλωστε, απάδει της επιστημονικής λογικής και των αρχών της δεοντολογίας ιδιώτες ιατροδικαστές να εκφέρουν άποψη, καθόσον είναι τοις πάσι γνωστό, ότι το σύνολο των ιατροδικαστικών πράξεων στη χώρα μας διενεργούνται αποκλειστικά από κρατικούς λειτουργούς που υπηρετούν στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, στα πανεπιστημιακά και στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας».

