Κοινωνία

Εξάρχεια: Μολότοφ κατά αστυνομικών

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ άγνωστοι έκαναν καταδρομικές επιθέσεις σε αστυνομικούς που ήταν στην οδό Ζωοδόχου Πηγής και στη Σόλωνος.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκαν, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα άτομα αυτά έκαναν καταδρομικές επιθέσεις σε αστυνομικούς που ήταν στην οδό Ζωοδόχου Πηγής και στη Σόλωνος.

Σημειώνεται, ότι από τις επιθέσεις δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν έγιναν προσαγωγές.

