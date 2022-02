Κοινωνία

Πάρνηθα: Σώοι οι δύο πεζοπόροι - Είχαν καλέσει στο 112 για βοήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δύο άτομα αφού εντοπίστηκαν, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

(εικόνα αρχείου)

Εντοπίστηκαν τα δύο άτομα που είχαν αποπροσανατολιστεί στο φαράγγι της Γκούρας πλησίον του σπηλαίου Πανός στην Πάρνηθα.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής είχε αίσιο τέλος και τα δύο άτομα αφού εντοπίστηκαν, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ένας άνδρας και μια γυναίκα νεαρής ηλικίας, που βρίσκονταν για πεζοπορία στην περιοχή, αποπροσανατολίστηκαν και κάλεσαν στο «112» για βοήθεια.

Σημειώνεται ότι στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με την Ο.Ο.Ε.Δ της 1ης ΕΜΑΚ και 2 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο άντρα μέσα στο σπίτι του

Κυψέλη: Μαρτυρικός ο θάνατος του 7χρονου - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της