ΕΛΑΣ: Νέες έρευνες σε συνδέσμους οπαδών

Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι των Αρχών σε συνδέσμους οπαδών. Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί.



Σε νέες έρευνες σε γραφεία συνδέσμων οπαδών ομάδων, στην περιοχή της Αττικής, προχώρησαν, χθες, Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και την παρουσία εκπροσώπων δικαστικής Αρχής.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δέκα συνδέσμους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ενεργοποιημένες φωτοβολίδες.

Παράλληλα, από αρμόδια κλιμάκια των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας, διενεργήθηκαν έλεγχοι ως προς τη νομιμότητα της λειτουργίας των συγκεκριμένων συνδέσμων και διαπιστώθηκε ότι πέντε εξ αυτών δεν είχαν άδεια λειτουργίας της αρμόδιας Αρχής.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δήλωση του αναφέρει ότι «η Ελληνική Αστυνομία μόνο τις τελευταίες πέντε ημέρες έχει κλείσει πάνω από 20 παράνομους συνδέσμους που λέγονται φιλάθλων αλλά δεν είναι, τους σφράγισε και δεν πρόκειται να ξανά ανοίξουν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ασχοληθεί με λεπτομέρειες για το θέμα και τις επόμενες μέρες πρόκειται να γίνουν νέες σημαντικές ανακοινώσεις και δεσμεύσεις από την πλευρά της πολιτείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του χουλιγκανισμού».

